24 martie, ziua în care NATO a început bombardamentele asupra Iugoslaviei. Atacurile au avut loc fără aprobarea Consiliului de Securitate ONU

Atacurile NATO asupra Republica Federală Iugoslavia au început la 24 martie 1999, fără mandat ONU, în contextul Războiul din Kosovo, marcând o premieră în intervențiile militare ale alianței.

Atacurile NATO asupra Republica Federală Iugoslavia au început la 24 martie 1999 FOTO Wikipedia

1603 – A murit regina Elisabeta I a Angliei

La 24 martie 1603, Elisabeta I a Angliei a murit la Palatul Richmond, punând capăt unei domnii de 45 de ani care a marcat profund istoria Angliei. Născută în 1533, fiica regelui Henric al VIII-lea și a Annei Boleyn, Elisabeta a urcat pe tron în 1558, într-o perioadă de instabilitate religioasă și politică, reușind să consolideze autoritatea monarhiei și să stabilizeze regatul.

Moartea sa a dus la încheierea dinastiei Tudor și la urcarea pe tron a lui Iacob I al Angliei, care a unit coroanele Angliei și Scoției. Domnia Elisabetei este asociată cu dezvoltarea culturală a epocii elisabetane, inclusiv cu activitatea lui William Shakespeare, dar și cu afirmarea Angliei ca putere maritimă, după victoria asupra Armada Spaniolă.

1714 – Constantin Brâncoveanu a fost mazilit, iar Ștefan Cantacuzino a devenit domn

La 24 martie 1714, în urma conflictului dintre domnitorul Constantin Brâncoveanu și familia boierească a Cantacuzinilor, acesta a fost reclamat la Poarta Otomană și mazilit. Decizia a fost luată de autoritățile otomane, care controlau numirea domnilor în Țara Românească, iar în locul său a fost numit Ștefan Cantacuzino, fiul stolnicului Constantin Cantacuzino.

Mazilirea lui Brâncoveanu a fost urmată de arestarea sa și a familiei, aceștia fiind duși la Constantinopol. În același an, în august 1714, Brâncoveanu și cei patru fii ai săi au fost executați, eveniment care a avut un impact major în istoria românească, fiind ulterior canonizat de Biserica Ortodoxă Română.

1874 – S-a născut iluzionistul Harry Houdini

La 24 martie 1874 s-a născut Harry Houdini, pe numele real Erich Weiss, în Budapesta, într-o familie de evrei. Ulterior, familia sa a emigrat în Statele Unite, unde Houdini avea să devină unul dintre cei mai cunoscuți iluzioniști din lume, remarcându-se prin numerele sale de evadare din situații aparent imposibile.

De-a lungul carierei, Houdini a câștigat notorietate internațională pentru spectacolele sale spectaculoase, inclusiv evadări din cătușe, lanțuri sau recipiente umplute cu apă. A murit în 1926, iar numele său a rămas sinonim cu arta escapologiei și cu performanțele extreme din domeniul iluzionismului.

1973 – A fost lansat albumul The Dark Side of the Moon

La 24 martie 1973, trupa britanică Pink Floyd a lansat albumul The Dark Side of the Moon, unul dintre cele mai influente materiale din istoria muzicii rock. Albumul a fost produs de Alan Parsons și a abordat teme precum timpul, alienarea, conflictul și sănătatea mintală.

Discul a avut un succes comercial major, rămânând timp de peste 900 de săptămâni în clasamentul Billboard, și a devenit unul dintre cele mai bine vândute albume din toate timpurile. „The Dark Side of the Moon” este considerat un reper al rockului progresiv și al producției muzicale moderne.

1999 – NATO a început bombardamentele asupra Iugoslaviei

La 24 martie 1999, NATO a lansat o campanie de atacuri aeriene asupra Republica Federală Iugoslavia, în contextul Războiul din Kosovo. Operațiunea a fost inițiată fără aprobarea Consiliului de Securitate al ONU, marcând prima intervenție militară a NATO împotriva unui stat suveran fără mandat explicit din partea Națiunilor Unite.

Campania a durat 78 de zile și a vizat infrastructura militară și strategică a Iugoslaviei, condusă atunci de Slobodan Milošević. Intervenția s-a încheiat în iunie 1999, când autoritățile iugoslave au acceptat retragerea forțelor din Kosovo, iar regiunea a intrat sub administrație internațională.

