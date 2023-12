10 decembrie: Actrița Leopoldina Bălănuță, soția lui Mitică Popescu, ar fi împlinit 89 de ani

Pe 10 decembrie, în 1877, murea Nicolae Golescu, prim-ministru al României, iar 1901 erau decernate primele premii Nobel. În 1933 „Garda de Fier" era scoasă în afara legii, în 1934 se năștea actrița Leopoldina Bălănuță, iar 1936, în aceeași zi, murea scriitorul italian Luigi Pirandello, întemeietorul teatrului modern european.

1868 - a fost montat primul semafor din lume

Primul semafor din lume a fost montat la Londra, la intersecția Bridge Street cu Parliament Square: un felinar aflat în vârful unui stâlp metalic înalt de șapte metri, care, alimentat cu gaz, avea o lumină când verde când roșie. Primul semafor electric pentru reglementarea circulației pe străzi, a fost instalat în 1914, în SUA, la Cleveland, potrivit Wikipedia.

1877 - a murit Nicolae Golescu, prim-ministru al României

Omul politic Nicolae Golescu s-a născut în 1810 la Câmpulung Muscel.

Lider al mişcării revoluţionare de la 1848 din Ţara Românească şi prim-ministru al României, Nicolae Golescu a îmbrăţişat cariera militară, ajungând până la gradul de general, dar a fost decăzut din drepturi de domnitorul Alexandru Ioan Cuza.

Fruntaş paşoptist, lider al liberalilor radicali, s-a numărat printre complotişti, apoi a făcut parte din locotenenţa domnească ce a asigurat interimatul funcţiei de şef al statului până la venirea lui Carol I.

Ulterior, Golescu a fost numit preşedinte al Consiliului de Miniştri, după care a ocupat şi funcţia de preşedinte al Senatului.

În ultima parte a vieţii sale, a devenitşi vicepreşedinte al Adunării Deputaţilor, iar pe 24 mai 1875 s-a numărat printre fondatorii PNL.

Nicolae Golescu a încetat din viaţă pe 10 decembrie 1877, la vârsta de 67 de ani.

1901 -au fost decernate primele premii Nobel

Primele premii Nobel au fost decernate la Stockholm pentru fizică, medicină, chimie, literatură și pace.

Doi ani mai târziu, în aceeași zi (pe 10 decembrie 1903), cercetătoarea Marie Curie a primit, alături de soțul ei Pierre Curie și de fizicianul Henri Becquerel, Premiul Nobel pentru Fizică, pentru descoperirile făcute în domeniul radioactivității

Marie Curie a devenit astfel prima femeie laureată a acestui premiu.

1904 - cercetătorul rus Ivan Pavlov a primit Premiul Nobel pentru cercetările sale privind sistemul digestiv

Premiul i-a fost acordat pentru cercetările sale în cadrul cărora a descoperit așa numitele reflexe condiționate, opuse celor moștenite.

În anii 1890, Pavlov a analizat funcția gastrică a câinilor, după ce a observat că aceștia au tendința de a saliva înainte ca hrana să ajungă în cavitatea lor bucală și a început investigarea acestei „secreții psihice”, cum a denumit-o.

Fiziologul a observat că animalul anticipa apropierea hranei. Atunci când Pavlov intra în laborator cu pudra de carne, saliva câinelui începea deja să se prelingă, înainte ca alimentul să ajungă la câine



Ulterior, cercetătorul a realizat o versiune mai complexă a experimentului, generând un sunet, înainte de a-i da câinelui să mănânce. A repetat ordinea și a constatat că animalul începea să saliveze odată ce auzea sunetul, indiferent dacă sunetul era sau nu urmat de venirea hranei.

Experimente sale, efectuate în perioada 1890-1900, au fost puse la dispoziția cercetătorilor occidentali prin diverse traduceri și au inspirat și alte cercetări.

Concluziile lui Pavlov sunt fundamentale și multe dintre premisele sale continuă să se aplice în tehnicile de modificare a comportamentului și în tratamentele psihologice. Condiționarea clasică este utilizată pentru a trata fobii, anxietate, tulburări de panică și dependențe, printre altele, arată warbletoncouncil.org.

1919 - România a semnat tratatele de pace cu Austria și Bulgaria

Se împlinesc 104 ani de la semnnarea de către România a tratatelor de pace cu Austria și Bulgaria, după încheierea Primului Război Mondial.

1919 - s-a născut dirijorul Sile Dinicu

Se împlinesc 104 ani de la nașterea lui Sile Dinicu (Vasile Dinicu), dirijor, pianist, compozitor de muzică de estradă și ușoară, cunoscut în special pentru colaborarea cu orchestrele de estradă ale Radioteleviziunii Române.

Sile Dinicu a murit în 1993.

1933 „Garda de Fier" a fost scoasă în afara legii

Prin hotărârea Consiliului de Miniștri, pe 10 decembrie 1933, guvernul național liberal a scos în afara legii „Garda de Fier".

Dizolvarea „Gărzii de Fier”, în iarna anului 1933, a dus la unul dintre cele mai răsunătoarea asasinate din istoria României.

După căderea guvernului Vaida-Voevod din toamna anului 1933, regele Carol al II-lea l-a însărcinat pe liberalul I.G. Duca cu formarea unui nou guvern şi organizarea de noi alegeri parlamentare.

Pentru ca legionarii să nu poată participa la alegeri, în data de 9 decembrie 1933, Consiliul de Miniştri a hotărât dizolvarea Gărzii de Fier.

Măsura a fost criticată şi considerată autoritară, dar prim-ministru a explicat că a fost luată pentru păstrarea ordininii şi a statului de drept.

1934 - s-a născut actrița Leopoldina Bălănuță

Leopoldina Bălănuță a venit pe lume, în casa bunicilor ei din Hăulişca, un sătuc din Vrancea.

„M-am născut la 12.00 noaptea. Era începutul unei ierni cumplite şi m-au declarat pe 10 decembrie. În noaptea aceea, tata se întorcea de la deal cu căruţa cu fân. Nu s-a uitat la mine vreo două săptămâni, mi-a povestit el mai târziu, pentru că voia băiat“, mărturisea actrița într-un interviu.

Nu a jucat în multe filme. „Socotesc că ceea ce am făcut am făcut bine şi decât mult şi prost, mai bine puţin şi bun. E drept, am jucat tot timpul acelaşi tip uman, acelaşi personaj marcat de suferinţă, de durere...“, spunea actrița.

„Dincolo de pod“ (1975), „Ion, blestemul pământului, blestemul iubirii“ (1979), „Clipa“ (1979), „Bietul Ioanide“ (1979), „Năpasta“ (1982) sunt câteva dintre filmele în care publicul și-o amintește. Chipul din „Nunta de piatră“ rămâne portretul perfect al ţărăncii curajoase, mândre, care nu s-a lăsat copleşită de dramă: Fefeleaga.

Leopoldina Bălănuță a trăit o frumoasă poveste de dragoste cu Mitică Popescu. Cei doi mari actori s-au căsătorit la scurt timp după cutremurul din 4 martie 1977.

Actrița a murit în 1998.

1936 - a murit scriitorul italian Luigi Pirandello

Scriitorul italian Luigi Pirandello (n. 1867), laureat Nobel, este întemeietorul teatrului modern european.

2006 - a murit Augusto Pinochet, general și președinte al Republicii Chile

Despre celebrul dictator, jurnalistul Juan Cristobal Peña, autorul cărții-anchetă „Viaţa literară secretă a lui Augusto Pinochet“, spunea că, atunci când a preluat puterea (după lovitura de stat de la 11 septembrie 1973), s-a ocupat să îi elimine pe cei care l-ar fi putut pune în umbră“.

2019 - a murit solista de muzică populară și romanțe Mia Barbu

Au trecut patru ani de la moartea artistei.