Washington Post: SUA au decis să nu ofere Kievului informaţii despre conducerea militară a Rusiei şi ţinte din afara Ucrainei

Administraţia SUA a elaborat îndrumări interne privind partajarea informaţiilor cu Kievul, menite să evite tensiunile în creştere între Washington şi Moscova. Acest document, în special, interzice reprezentanţilor autorităţilor americane să transmită părţii ucrainene informaţii detaliate despre locul unde se află reprezentanţii conducerii militare ruse de cel mai înalt grad, precum şi date pentru lovirea ţintelor în afara teritoriului Ucrainei, transmite The Washington Post, citând surse.

Potrivit acestor date, interdicţia se extinde şi la transferul de informaţii despre cei mai înalţi lideri militari şi miniştri. În acelaşi timp, nu se aplică datelor despre locul unde se află ofiţerii ruşi pe teritoriul Ucrainei, inclusiv generalii. Totuşi, aşa cum a declarat publicaţiei unul dintre reprezentanţii administraţiei americane, Washingtonul, ca măsură de precauţie, a decis în secret să nu transmită nici informaţii despre generali.

A doua categorie de informaţii interzise este orice informaţie care ar ajuta Kievul să lovească ţinte ruseşti în afara graniţelor Ucrainei, au spus oficialii americani. „Această regulă este parţial concepută pentru a împiedica Statele Unite să devină parte la atacurile pe care Ucraina le poate aplica pe teritoriul Rusiei”, scrie ziarul.

Totodată, după cum au declarat pentru publicaţie reprezentanţii atât ai autorităţilor americane, cât şi ai Ucrainei, în alte cazuri, Washingtonul transmite Kievului informaţii despre locaţia şi mişcările trupelor ruse în Ucraina în timp real. Aceste date includ, printre altele, imagini din satelit, precum şi informaţii obţinute din surse de informaţii americane.

Scurgeri media

Anterior, secretarul de presă al Casei Albe, Jen Psaki, a declarat, la o conferinţă de presă, că preşedintele american Joe Biden a fost nemulţumit de scurgerile de informaţii din media privind schimbul de informaţii între Washington şi Kiev şi le-a considerat neconstructive şi exagerând rolul Statelor Unite.

Înainte de aceasta, The New York Times, citând surse, a relatat că Statele Unite transmiteau în secret Ucrainei informaţii despre ceea ce se întâmpla pe câmpul de luptă în timp real, aceste informaţii incluzând şi date despre presupusele mişcări ale armatei ruse. În plus, Washingtonul s-ar fi concentrat pe transmiterea de date privind locaţia sediului mobil al trupelor ruse. După cum a declarat ulterior secretarul de presă al preşedintelui Federaţiei Ruse, Dmitri Peskov, armata rusă ştie că Statele Unite, Marea Britanie şi NATO transmit în mod constant informaţii către armata ucraineană.