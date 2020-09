VIDEO Un poliţist trece cu bicicleta peste capul unui protestatar, în timpul unei manifestaţii din SUA legate de asasinarea unei afro-americane chiar de poliţie

Înregistrarea video cu momentul revoltător a fost distribuită pe reţelele sociale. În imagini apare un grup de poliţişti pe biciclete, printre care şi bărbatul respectiv, care pedalează către protestatari. Din filmare, s-ar părea că acel poliţist a trecut intenţionat peste capul unui protestatar, fără intenţia să-l ocolească. Momentan nu există detalii despre starea bărbatului, nu s-a aflat dacă era întins pe jos pentru că era rănit sau dacă doar voia să împiedice înaintarea poliţiştilor. După incident, mai mulţi poliţişti au coborât de pe biciclete şi s-au îndreptat spre protestatar.

La scurt timp a venit şi decizia Conducerii Poliţiei din Seattle, care a transmis că îl va ancheta pe poliţist.

Până acum, un singur poliţist implicat în decesul asistentei Breonna Taylor a fost pus sub acuzare. Tânăra a fost împuşcată acum şase luni în locuinţa ei, unde poliţiştii au dat buzna fără să se identifice. Alţi doi ofiţeri de poliţie au fost achitaţi între timp, ceea ce a dus la noi proteste în SUA.

The police at the #seattleprotests just ran over an injured mans head with their bikes. @SeattlePD is this how you train your officers? pic.twitter.com/c4e146tsmi