Un activist publică versiunea clasificată a raportului Pentagonului despre OZN-uri

În luna iunie a anului trecut, Departamentul Apărării al SUA a emis un document care a fost foarte aşteptat şi foarte popular numit „Evaluare preliminară: fenomene aeriene neidentificate”. În acest document sunt detaliate informaţii guvernamentale despre OZN-uri şi despre programele care încearcă să le detecteze şi să le diferenţieze.

Mai multe persoane care se ocupă de studiul OZN-urilor sperau că „raportul OZN” va fi un moment de cotitură în domeniu, confirmând că guvernul ia în serios OZN-urile.

Din nefericire, raportul de nouă pagini a fost considerat dezamăgitor pentru cei care-l aşteptau, deoarece în cea mai mare parte a documentulu au fost prezentate informaţii, care erau deja cunoscute. De asemenea, se crede că membrii Congresului au primit o altă versiune a raportului cu mai multe informaţii, care nu o să fie publicat niciodată.

John Greenewald, autorul cărţii „Inside The Black Vault: The Government's UFO Secrets Revealed”, a pus la dispoziţie o versiune redactată a raportului clasificat, obţinută prin depunerea unei revizuiri obligatorii de declasificare. Această versiune este considerată ca fiind mai lungă şi mai interesantă. În această versiune se găsesc detalii despre cele mai „comune forme” ale OZN-urilor văzute de armată.

Anumite secţiuni ale raportului clasificat, precum: „And a Handful of UAP (n.r. fenomen aerian neidentificat) Appear to Demonstrate Advanced Technology”, această secţiune oferă mai multe detalii cu privire la incidentele specifice pe care Departamentul Apărării nu le poate interpreta, şi care nu sunt menţionate în raportul public, inclusiv două incidente aparent diferite la care au participat mai mulţi piloţi şi ofiţeri de marină. În secţiunea numită „Probabil că UAP nu are o singură explicaţie”, sunt evidenţiate posibilele explicaţii ale celor de la UAP. De asemenea, acesta deţine un paragraf suplimentar redactat despre ceea ce Ministerul Apărării al SUA crede că ar putea fi atribuit „sistemelor adverse străine”.

Cea mai interesantă parte a documentului este dată de cifrele, imaginile şi diagramele redactate din rapoartele clasificate. În această parte este prezentată părerea celor de la Ministerul Apărării, aceştia consideră că OZN-urile au „forme comune”, precum şi „forme mai puţin comune/neregulate”. Aceste secţiuni sunt complet omise în raportul făcut public şi sunt redactate în versiunea raportului obţinut de Greenewald.

Raportul clasificat demonstrează că FBI a investigat şi continuă să investigheze OZN-urile, în încercarea de a clarifica cauzele fenomenelor. „ Având în vedere implicaţiile securităţii naţionale asociate cu potenţiale ameninţări reprezentate de UAP, care operează în imediata apropiere a activităţilor militare sensibile, instalaţiilor, infrastructurii critice sau alte site-uri de securitate naţională, FBI-ul are calitatea de a-şi utiliza capacităţile sale de investigaţie pentru a sprijini eforturile deliberate ale Ministerului american de apărare şi ale agenţiilor pentru a determina atribuirea”, se comunică în raport.