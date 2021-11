Superyachturile, la mare căutare în pandemie. Bogaţii lumii se relaxează pe mare

Cel care a iniţiat trendul a fost miliardarul chinez Jack Ma a cărui excursie în insula spaniolă Mallorca a atras atenţia ca prima sa călătorie în străinătate după ce o dispută cu autorităţile de reglementare chineze i-a tăiat avântul în afaceri.

Călătoria pe tărâmuri însorite la bordul noului său iaht „Zen” de 88 de metri lungime, estimat la 200 de milioane de dolari, a fost semnificativă şi în alt fel - punând în lumină o tendinţă globală: resuscitarea superyacht-urilor

În contextul în care sunt tot mai mulţi miliardari iar COVID-19 a stimulat dorinţa de evitare a aglomeraţiilor, industria globală de ambarcaţiuni de lux, în valoare de miliarde de dolari, cunoaşte o revenire rapidă după o paralizie aproape totală la debutul pandemiei.

„2021 depăşeşte cu mult oricare din ultimii 12 ani”, au spus brokerii Fraser Yachts.

Vânzările de nave de lux mai lungi de 30 de metri au crescut cu peste 8% în primele nouă luni ale anului 2021 faţă de aceeaşi perioadă din 2019, potrivit publicaţiei industriale Superyacht Group.

Costul unui superyacht poate varia de la 10 milioane de dolari la mâna a doua până la 600 de milioane de dolari nou, arată statisticile industriei.

Peste 200 de iahturi au avut primele lansări la apă anul acesta până în septembrie, în creştere de la 165 în aceeaşi perioadă a anului 2019, potrivit Superyacht Group.

S-au dat 300 de comenzi prevăzute să fie onorate înainte de 2023.

„Unii au observat că prietenii lor ultrabogaţi posesori de iahturi s-au distrat bine în timpul pandemiei, în timp ce ei erau obligaţi să se închidă în acasă”, a declarat Pepe Garcia, preşedintele şantierelor navale spaniole MB92, cea mai mare firmă de reparaţii a superyacht-urilor din lume.

„Cred că acest fenomen va dura câţiva ani”, spune el.

Şantierul naval din Barcelona al firmei este plin la capacitate maximă cu bărci care măsoară până la 180 de metri. Aproximativ 1.000 de muncitori vopsesc, repară motoare şi efectuează alte lucrări de întreţinere pentru proprietarii care doresc să le pregătească pentru sezonul Caraibelor de la sfârşitul anului.

Directorul comercial al companiei, Txema Rubio, a spus că până la 10% din valoarea de cumpărare tinde să fie cheltuită anual pentru întreţinere şi reparaţii.

Având în vedere că sunt cu 660 mai mulţi miliardari decât anul trecut (numărul lor crescând la 2.755) cu siguranţă circulă şi mai mulţi bani în ciuda activiştilor de mediu care deplâng impactul asupra mediului al iahturilor, avioanelor private şi călătoriilor în spaţiu.

Registrul de comenzi al constructorului italian de iahturi Ferretti a depăşit 900 de milioane de euro în ianuarie-septembrie, cu mult peste cele 691 de milioane de euro în anul 2019.

„Duran Duran are o melodie frumoasă numită ‘All you need is now’. Pandemia ne-a învăţat cât de fragilă este viaţa noastră. Amânarea nu mai este o opţiune pentru cei care îşi permit”, spune directorul executiv Alberto Galassi.

La Azimut Benetti, un alt constructor italian de iahturi, cartea de comenzi s-a triplat la 1,2 miliarde de euro până în august faţă de un an înainte, cele mai multe provenite de la clienţii americani.

„Adevăratul boom a început în primăvara anului trecut”, a spus directorul executiv Marco Valle, adăugând că clienţii au fost interesaţi şi de bărci mai mari.

Sectorul iahturilor este unul dintre puţinii câştigători din era post-lockdown. Prin contrast, doar jumătate dintre navele mari de croazieră s-au întors în mare până în septembrie, din cauza măsurilor stricte anti-COVID, a spus Asociaţia Internaţională a vaselor de croazieră.

În ciuda temerilor de contagiune şi a costurilor suplimentare de călătorie legate de COVID , apetitul rămâne ridicat.

Grupul de turism din Spania Amadeus a declarat că cererea de croaziere pentru 2022.

este în creştere.

O altă opţiune este închirierea unui superyacht: un charter de lux de o săptămână pentru până la 12 pasageri în Grecia sau Italia poate costa între 300.000 şi 500.000 de euro, potrivit a două surse ale pieţei. Facilităţile de la bord includ spa, mese la nivel Michelin, cursuri de sporturi nautice şi de fitness.

O altă destinaţie populară este Croaţia: aproximativ 433.000 de persoane s-au bucurat de o vacanţă în regim charter cu iahturi în acest an până la jumătatea lunii octombrie, cu 88% mai mult decât în 2020, potrivit biroului naţional de turism.

Boom-ul a avut o mulţime de ramificaţii.

Refitter MB92 încearcă să se extindă în Orientul Mijlociu şi Americi, în timp ce vecinul său din Barcelona, Marina Port Vell, va construi 23 de dane noi pentru superyacht-uri.

Fondul european de investiţii Squircle Capital deţine pachete de acţiuni la ambele companii, atrase de marjele mari şi de evoluţia sectorului.

„Credem că există o tendinţă foarte clară de creştere şi transformare”, a spus fondatorul şi directorul acesteia Jose Caireta.