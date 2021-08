SUA. Dezbateri privind obligativitatea măştii în şcoli. Doctorii din Florida, copleşiţi de numărul mare de copii spitalizaţi cu COVID-19

În statul Florida, care are a doua incidenţă din ţară în privinţa infecţiilor cu coronavirus după Louisiana, personalul din spitalele de copii este „copleşit”, spune Aileen Marty, expert în boli infecţioase la Florida International University, referindu-se la numărul de cazuri de copii internaţi în spitale.

„Pediatrii, asistentele şi personalul nostru sunt cu toţii epuizaţi, iar copiii sunt în suferinţă. Este devastator...copiii noştri sunt extrem de afectaţi.N-am mai văzut înainte asemenea cifre”,a declarat expertul pentru CNN.

În timp ce responsabilii din şcoli iau în considerare măsuri de combatere a transmiterii infecţiilor, pe fondul răspândirii largi a variantei Delta a coronavirusului, aleşii şi oficialii de la nivelul statelor americane se opun unor măsuri de impunere a măştilor în instituţiile şcolare.

În statul Texas, şeful Districtului Şcolar Independent din Houston a decis să impună obligativitatea măştilor asupra elevilor care revin la cursuri pe 23 august, în ciuda unui ordin executiv al guvernatorului republican Greg Abbott şi a altor dispoziţii locale în acest sens.

„Nu am mai văzut cazuri de copii care să umple secţiile de terapie intensivă în sudul SUA ca acum”, spune Peter Hotez, decanul National School of Tropical Medicine de la Baylor College of Medicine.

Deşi statul Florida se confruntă cu o creştere a numărului de cazuri de infecţii, guvernatorul republican Ron DeSantis a emis un ordin executiv prin care solicită departamentelor şcolare şi educaţionale să nu impună protocoale de obligativitate a măştii.

Două procese sunt pe rol împotriva acestei dispoziţii.

Vineri, reţeaua şcolilor publice din comitatul Orange (Orlando) din Florida a anunţat că va impune elevilor să poarte măşti dar va face excepţii în cazul părinţilor care vor decide să nu se conformeze. Angajaţii,vizitatorii, părinţii şi voluntarii vor fi obligaţi să poarte măşti în aceste şcoli.

De asemenea, Hillsborough County Public Schools va impune măştile elevilor, dar nu şi personalului pentru care sunt opţionale.

„Deşi rezultatele ar putea să fie aceleaşi fie că decidem ca portul măştii să fie opţional, fie că îl impunem ca obligatoriu, deşi părinţii pot decide pentru copiii lor, credem că decizia noastră arată faptul că reţeaua noastră ia în serios recomandările de sănătate publică”, a declarat inspectorul-şef al Hillsborough County Public Schools.

Centrul de Control şi Prevenţie a Bolilor recomandă portul măştilor în şcoli pentru toată lumea, elevii, părinţi, profesor, personal şi vizitatori.

„Locurile unde vedem copii spitalizaţi, locurile din care parvin imagini cu copii pe paturi de spital sunt cele în care nu se iau măsuri de combatere pentru a păstra siguranţa copiilor”.

Vineri, SUA au înregistrat o medie săptămânală de 107,140 de noi infecţii zilnice, pentru prima dată din februarie, potrivit datelor Johns Hopkins University.

Cifrele au început din nou să crească după ce SUA a atins un platou de 11.299 de cazuri zilnice pe 22 iunie. Peste 63.250 de pacienţi cu COVID-19 erau spitalizaţi cu COVID-19 vineri, faţă de un platou atins pe 29 iunie de 16.152 de infectaţi internaţi.

În ultima săptămână, SUA au avut o medie de circa 497 de decese pe zi, o creştere cu 40% faţă de săptămâna precedentă.

În statul Louisiana, peste 2.300 de persoane se aflau vineri internate în spitale cu COVID-19 - cel mai mare număr de când Departamentul pentru Sănătate şi Servicii Umane din SUA a început să colecteze datele în iulie 2020.

„Şi vă pot spune că semnalele indică că vor creşte cu încă 100 când vom preda raportul de mâine", a spus guvernatorul.John Bel Edwards vineri.

Mai mult de 6.000 de copii au ieşit pozitivi la coronavirus în ultima săptămână, a spus Edwards, citat de CNN.

Potrivit New York Times, Federaţia Americană a Profesorilor (AFT) şi Asociaţia Naţională pentru Educaţie, cele două mari sindicate ale profesorilor din SUA, au susţinut cu tărie recomandarea CDC privind impunerea universală a măştii în şcoli.

„Măştile în şcoli, indiferent de statutul vaccinării, este necesară în calitate de mijloc important de a face faţă realităţilor în schimbare ale transmiterii virusului. Este o măsură de precauţie necesară până când copiii sub 12 ani pot primi un vaccin anti- COVID-19 şi mai mulţi americani peste 12 ani vor fi vaccinaţi ”, a spus Randi Weingarten, preşedintele AFT.