Proteste violente în Los Angeles pornite de la un filmuleţ viral. Un transsexual s-a dezbrăcat alături de femei într-un spa VIDEO

Din imagini se vede cum femeia, vădit revoltată, le reproşează angajaţilor că i-au permis unei persoane transsexuale să se dezbrace la spa, dar lucrătorii îi transmit că legea le interzice discriminarea.

După ce clipul s-a viralizat, câteva sute de persoane s-au strâns în faţa spa-ului şi au cerut să renunţe la această practică. În replică, alte sute de susţinători ai drepturilor persoanelor transgender au organizat o contrademonstraţie, iar lucrurile au degenerat.

În cele din urmă, a fost nevoie de intervenţia poliţiei pentru a-i calma pe protestatari.

The woman was confronted by a woke male ally who tried to insist that the man was "transgender."



"It must be hard not being a real man, huh? Try it."



