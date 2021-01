Poate fi Donald Trump inculpat după convorbirea în care cere găsirea voturilor pentru victorie în statul Georgia?

O eventuală inculpare federală a lui Donald Trump ar fi un demers legal dificil, însă oficialii din Georgia au declarat că statul ar putea lua în considerare o investigaţie în acest sens. Totodată, cazul a fost deja adus în atenţia FBI.

CNN citează procurori şi avocaţi în drept electoral care analizează această posibilitate.

Preet Bharara, fost procuror în Manhatan, a explicat: „Dacă examinăm statutele, atât cele federale, cât şi cele ale statului Georgia, dacă cineva se angajează într-o acţiune de a solicita sau procura o fraudă electorală şi o face în cunoştinţă de cauză, atunci e un potenţial delict federal sau la nivel de stat.

Fostul procuror federal şi colaboratorul CNN Elie Honig a cerut luni să fie demarată o investigaţie cu privire la demersul lui Donald Trump argumentând că afirmaţiile preşedintelui în exerciţiu nu pot fi trecute cu vederea de procurori.

Pe de altă parte dovedirea intenţiei de a comite un delict este o chestiune diferită şi ceva mai dificilă, întrucât procurorii ar trebui să probeze în faţa unui juriu că Trump s-a angajat pe deplin conştient şi voit într-o acţiune de fraudă electorală.

Trump a mai fost într-o situaţie similară în urma convorbirii cu preşedintele ucrainean când i-a solicitat acestuia din urmă sprijin în anchetarea fiului lui Joe Biden.

Presa americană inclusiv CNN a relatat că Donald Trump s-a interesat de posibilitatea de a se ierta pe sine, dar chiar dacă ar merge pe această cale ar obţine eventual imunitate doar în privinţa infracţiunilor federale, nu şi a celor comise la nivel de stat.

În cazul de faţă al presiunii asupra unui oficial de a forţa un rezultat fraudulos al alegerilor urmărirea în justiţie ar avea un parcurs lung şi totul ar depinde de parametrii legislaţiei privind conspirarea în acest sens.

Potrivit lui Bharara, „faptul că s-a exprimat foarte specific privind numărul de voturi de care ar avea nevoie ar fi un argument puternic în favoarea faptului că ştia bine ce face”.

Doi democraţi din Camera reprezentanţilor, Ted Lieu şi Kathleen Rice, au adresat o scrisoare FBI-ului prin care cer deschiderea imediată a unei investigaţii punând în vedere legislaţia federală în materie de fraudă electorală, prevederi privind numărarea voturilor valide, dar şi legile statului Georgia care consideră un delict încurajarea altei persoane la fraudă electorală - infracţiune care se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 3 ani.

FBI a confirmat primirea scrisorii fără a face alte comentarii. Aceste solicitări sunt frecvente în momente politice turbulente şi rareori au consecinţe legale. FBI şi Departamentul de Justiţie au mai trecut prin asta după convorbirea dintre Trump şi preşedintele ucrainean Vladimir Zelenski, când au primit plângeri din partea aleşilor şi altor membri ai executivului. Atunci Departamentul de Justiţie, condus de procurorul general William Barr, nu a deschis o investigaţia asupra lui Trump după ce a examinat posibile încălcări ale legislaţiei privind finanţarea campaniei electorale. În schimb Congresul a iniţiat o procedură de demitere a preşedintelui.

Secretarul de stat al Georgiei Brad Raffensperger a admis luni că procurori locali ar putea deschide o anchetă.

„Cred asta pentru că am avut o convorbire cu preşedintele, dar am avut şi o discuţie cu anchetatorul nostru principal după ce am făcut auditul privind potrivirea semnăturilor în Comitatul Cobb săptămâna trecută pentru că ar putea exista un conflict de interese”, a spus Raffensperger într-un interviu pentru ABC.

„Am înţeles că procurorul districtual din Fulton County vrea să examineze asta, poate e cel mai potrivit pe această cale” a spus el.

Procuroarea menţionată a şi confirmat acest fapt luni într-un comunicat, subliniind că convorbirea lui Trump este una „tulburătoare” şi că s-a trimis o solicitare pentru deschiderea unei anchete.

„Din câte am înţeles din relatările de presă un membru al comisiei electorale a statului a cerut ca secretarul diviziei electorale să investigheze convorbirea telefonică urmând ca Comisia să trimită cazul în atenţia biroului mei şi al procurorului general al statului. Voi pune în aplicare legea fără frică sau favoruri. Odată finalizată ancheta, această chestiune va fi rezolvată de biroul nostru în baza faptelor şi a legii”.

Raffensperger a spus în acelaşi interviu că nu s-a simţit presat de Trump când acesta din urmă i-a cerut să recalculeze voturile care i-au adus victoria lui Joe Biden în statul Georgia.

Experţii spun însă că în privinţa părţii legale a chestiunii consecinţele acţiunii lui Trump se vor lăsa aşteptate. Consecinţele politice sunt însă imediate, scrie CNN, iar acestea ar putea să-şi cunoască măsura în alegerile pentru Senat din statul Georgia, unde sunt la bătaie două locuri ce vor decide dacă republicanii îşi menţin majoritatea în Senat.

Ben Ginsberg, un avocat specializat în dreptul electoral pentru republicani şi colaborator CNN, spune: „Sfatul nostru este să nu se încerce fabricarea sau furtul voturilor”.

El spune că politic afirmaţiile lui Trump, care includ şi ameninţări cu consecinţe legale, sunt „dincolo de norme, decenţă, dacă nu dincolo de lege”.

Acesta spune că dat fiind că Raffensperger, un republican ales, a refuzat clar sugestiile lui Trump, asta ar crea o situaţie în care Trump să aibă parte de consecinţe politice şi mai aspre.

„Daunele politice vor fi cu mult mai mari decât eventuale consecinţe legale, întrucât părăseşte biroul oval în 16 zile. Veţi afla răspunsul marţi noapte în Georgia şi miercuri din voturile Colegiului Electoral”, a spus acesta.

Potrivit unui editorial Washington Post, un procuror federal sau unul statal ar putea avea justificare legală de a deschide o anchetă care ar prespune colectarea de probe în afara convorbirii în sine şi care ar putea dovedi intenţia lui Trump, o condiţie prevăzută atât în legislaţia federală mai generală, cât şi în cea mai specifică la nivel de stat.

De exemplu, conversaţia telefonică cu Raffensperger a urmat unor multiple încercări ale lui Trump să convoace întălniri, astfel că se poate investiga ce s-a întâmplat anterior, şi anume cine ce a spus ce în aceste discuţii ca parte a unui demers mai cuprinzător. Ce a spus Trump altor oficiali din alte state când a făcut lobby pentru a împiedica certificarea voturilor în favoarea lui Biden?