„Mica aventură” a unui fotograf la încercarea de a schimba zgarda unui urs negru în stare de hibernare

„Era o zi rece şi senină de februarie. Alături de biologul Wes Larson de la Brigham Young University, fratele lui Wes Larson, Jeff şi asistentul său Jordan urmăream semnalul GPS care indica locul în care se afla ursul negru în Bryce Canyon National Park, Utah. Semnalul ne-a condus spre câteva vizuini pe care le-am găsit goale. Iar spre asfinţit, când ne gândeam să ne întoarcem, o bucată de zăpadă s-a prăbuşit scoţând la iveală o peşteră din care ieşea abur şi un miros specific unui animal sălbatic.”, a spus Corey Arnold.

„Tunelul care ducea în peşteră era destul de strâmt, dar Wes nu a ezitat, înarmat cu sedative a intrat în tunel, urmat de fratele său. Însă după 30 de secunde au ieşit înapoi zburând. Ursul căruia îi puseseră zgarda cu un an şi jumătate în urmă avea 160 kilograme şi era treaz. Când ursul negru hibernează, respiraţia încetineşte, iar temperatura corpului scade suficient cât rata metabolică să se înjumătăţească, dar nu atât de mult încât să nu poată reacţiona în caz de pericol. Din fericire Wes apucase să-l tranchilizeze şi aşteptam ca substanţa să-şi facă efectul.

Am intrat din nou în tunel, însă ursul era în continuare treaz. Am făcut repede o fotografie, dar Wes mi-a spus să mă liniştesc, a pregătit o altă doză de tranchilizant şi am ieşit repede afară. Am încercat să blocăm peştera cu beţe şi rucsaci, însă ursul a trecut de baricada noastră ameţit. După ce Jordan, Jeff şi Wes au încercat să-l imobilizeze, fără să reuşească, ursul negru a căzut sedat lângă un copac. După ce Wes şi fratele său au verificat zgarda, aveam de îndeplinit o sarcină descurajantă, să ducem un urs negru de 160 kilograme înapoi în vizuina sa înainte să se trezească. L-am tras şi l-am împins cu toţi muşchii, iar până ca efectul sedativului să treacă, am reuşit.”, a mai spus Corey Arnold.

La venirea primăverii, semnalul GPS arăta că ursul şi-a reluat activitatea, evitând orice contact cu oamenii.