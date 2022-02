Lupta cărţilor se înteţeşte în Texas: Sute de titluri despre sexualitatea LGBTQ şi rasism dispar de pe rafturile bibliotecilor şcolare

În primele patru luni ale acestui an şcolar, sute de titluri au fost retrase din bibliotecile şcolare din regiunile Houston, Dallas, San Antonio şi Austin, după plângeri sau cereri ale părinţilor sau ale altor persoane din comunitate de a interzice cărţi despre identitate de gen şi sexualitatea persoanelor homosexuale, transgen, queer (intersexuali, pangen, heterosexuali cu practici sexuale diferite).

Este vorba de aproape 100 de districte şcolare din regiunile amintite - care au scos de pe rafturile bibliotecilor, din proprie iniţiativă, fără verificare, de teama unor dosare penale, sau, în urma plângerilor părinţilor, cărţi despre care administratorii şcolari spun că nu ar trebui să fie accesibile elevilor de nicio vârstă.





O investigaţie jurnalistică a descoperit, doar dintr-o mostră a acestui val de retrageri, că 75 de părinţi sau membri ai comunităţii depuseseră plângeri cu privire la titluri ce tratează subiecte precum sexualitatea gay şi rasismul, care au personaje LGBRQ şi pasaje sexuale explicite. Cea mai mare parte a acestor titluri sunt volume noi, cumpărate de bibliotecari în ultimii ani ca parte a unei acţiuni naţionale de a diversifica conţinutul tematic al cărţilor disponibile în şcolile publice.

Printre titlurile retrase sunt „Jack of Hearts (and Other Parts) - povestea unui adolescent gay care vorbeşte fără reţineri despre aventurile sale sexuale, „The Handsome Girl and Her Beautiful Boy”, „All Boys Aren’t Blue” şi „Lawn Boy” - despre persoane cu preferinţe sexuale considerate non-normative.

„Deoarece, în calitate de persoană queer, m-am luptat cu întrebări despre identitatea mea, a fost foarte important pentru mine să am acces la aceste cărţi. Sunt convinsă că este important şi pentru alţi copii queer. Ar trebui să te poţi vedea oglindit în paginile cărţii”, spune o elevă în vârstă de 17 ani care a vorbit anonim pentru că nu vrea să se afle că e „queer”.

„De ce sexualizăm copiii noştri preţioşi?” a spus un părinte la o şedinţă a consiliului şcolar din noiembrie, după ce a sugerat că volumele despre relaţiile LGBTQ îi determină pe copii să-şi pună sub semnul întrebării identitatea de gen şi orientările sexuale. „De ce bibliotecile noastre sunt pline de pornografie?”

Un alt părinte din Katy, o suburbie din Houston, a cerut retragerea unei biografii pentru copii scrisă de Michelle Obama, argumentând că aceasta promovează „rasismul invers” împotriva oamenilor albi, potrivit documentelor obţinute de NBC News.

Un părinte din suburbia Prosper din Dallas a vrut ca districtul şcolar să interzică o carte ilustrată despre viaţa olimpicului de culoare Wilma Rudolph, deoarece menţionează rasismul cu care Rudolph s-a confruntat în copilăria sa din Tennessee în anii 1940. În districtul şcolar independent Eanes din Austin, un părinte a propus înlocuirea a patru cărţi despre rasism, inclusiv volumul „Cum să fii antirasist”, de Ibram X. Kendi, cu copii ale Bibliei.

Dezbateri similare tulbură comunităţile din întreaga ţară, alimentate de părinţi, activişti şi politicieni republicani care s-au mobilizat împotriva programelor şcolare şi a lecţiilor axate pe problemele LGBTQ şi moştenirea rasismului în America.

Lupta este însă deosebit de aprinsă în Texas, unde oficialii statului republican, inclusiv guvernatorul Greg Abbott, au mers până la a solicita acuzaţii penale împotriva oricărui membru al personalului şcolii care oferă copiilor acces la romane pe care unii conservatori le-au etichetat drept „pornografie”. Separat, reprezentantul de stat Matt Krause, un republican, a făcut o listă de 850 de titluri ce au ca subiecte rasismul sau sexualitatea ce ar putea „face elevii să simtă disconfort” şi a cerut districtelor şcolare din Texas să investigheze dacă cărţile se află în bibliotecile lor.

Un grup de bibliotecari din Texas a lansat o campanie pe reţelele sociale pentru a se opune acestei iniţiative.





„Întotdeauna au existat eforturi pentru a cenzura cărţile, dar ceea ce vedem acum este, sincer, fără precedent”, a spus Carolyn Foote, o bibliotecară şcolară pensionară din Austin, care ajută la conducerea campaniei #FReadom.

Zece bibliotecari şcoli actuali sau recent pensionaţi din Texas au spus că se tem tot mai mult că ar putea fi atacaţi de părinţi pe reţelele de socializare sau ameninţaţi cu acuzaţii penale. Unii au spus că au scos din proprie iniţiativă cărţile despre LGBTQ de pe rafturi sau au refuzat să cumpere altele noi pentru a evita criticile publice – stârnind temeri cu privire la ceea ce susţinătorii libertăţii de exprimare numesc un val de „cenzură blândă” în Texas şi în întreaga ţară.

Cinci dintre bibliotecari au spus că se gândesc să părăsească profesia, iar unul deja a făcut-o. Sarah Chase, o bibliotecară de multă vreme la Carroll Senior High School din Southlake, o suburbie din Fort Worth, a spus că cenzura a contribuit la decizia ei de a se pensiona în decembrie, cu câteva luni mai devreme decât plănuise.





„Am ieşit din sistem pentru că îmi era frică să fac faţă atacurilor. Nu am vrut să fiu prinsă în capcana cuiva. Cine vrea să fie numit pornograf? Cine vrea să fie acuzat că este pedofil sau raportat la poliţie pentru că a pus o carte în mâna unui copil?”

„Unii părinţi încearcă să pretindă că cărţile sunt sursa răului din viaţa copiilor”, a spus Ashley Hope Pérez, autoarea romanului pentru tineri adulţi „Out of Darkness”, care a fost vizat în mod repetat de părinţii din Texas pentru descrierea unui viol. scena şi alt conţinut pentru adulţi. „Realitatea pentru majoritatea copiilor este că dificultăţile, provocările, răul, opresiunea – acestea sunt prezente în propriile lor vieţi, iar cărţile care reflectă această realitate îi pot ajuta să se simtă mai puţin singuri.”