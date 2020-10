Conform actului de acuzare făcut public ieri, cei şase conspiratori consideraţi ca „extrem de violenţi“ se numărau printre cei 13 membri ai une grupări strâns legate de ideologia şi activităţile organizaţiei teroriste de extremă dreapta, Wolverine Watchmen, intenţia lor fiind ca, înainte de alegerile prezidenţiale din 3 noiembrie, să o răpească pe Gretchen Whitmer pentru a o judeca „pentru trădare“.

Actul de acuzare precizează că grupul de conspiratori pregătiseră „o operaţiune în vederea atacării clădirii Capitolului şi arestarea tuturor membrilor guvernului statului Michigan“, iar Dana Nassel a adăugat că „membrii acestei miliţii au proferat ameninţări care pomeneau de violenţe în vederea provocării unui război civil“.

Ancheta a debutat la începutul anului când cei din FBI „au preluat o informaţie care circula pe reţele sociale, aflând astfel că un grup de indivizi vorbea despre posibilitatea ca, folosind violenţa, să provoace răsturnarea anumitor componente guvernamentale şi forţelor de ordine“. În principal, membrii grupului de extremă dreaptă o acuzau pe Gretchen Whitmer, una dintre cele mai cunoscute opozante ale politicii duse de Trump, că nu este altceva decât un „tiran“ şi că exercită „o putere fără niciun fel de control“, asta în contextul în care aceasta decretase câteva dintre cele mai dure legi de carantinare pentru a lupta împotriva pandemiei de COVID-19. Dacă vă mai amintiţi, acela a fost momentul în care, printr-un mesaj pe Twitter, chemase locuitorii statului „să elibereze Michigan-ul“. Evident, Trump cerea cetăţenilor să treacă la acţiune directă şi să elibereze statele respective de prezenţa Democraţilor.

Îndemn pe care unii s-au grăbit să-l şi urmeze prin ceea ce a fost considerat, în mod greşit, doar un gest copilăresc de exhibare a colecţiei de arme de acasă însoţită de o vizită prietenească constând în ocuparea pentru câteva ore a sediului Capitolului, chiar în timpul în care aleşii locali dezbăteau măsurile de control sanitar.

FOTO EPA-EFE

S-a spus atunci că nu era vorba decât despre o simplă demonstraţie de forţă în sensul bunei tradiţii de tip Far West şi că era profund greşit să faci asocieri nepotrivite cu campania electorală a lui Trump. În concluzie, incidentul respectiv a fost trecut uşor în uitare, acoperind fiind de noianul de scandaluri, din ce în ce mai apetisante, provocate de surprinzătoarele revelaţii ale membrilor familiei Trump şi, mai înainte de toate, de criticile severe adresate de foştii săi colaboratori, până în urmă cu câteva luni membri de frunte ai Administraţiei de la Washington. Să presupunem că este aşa şi că tinerii sau mai puţin tinerii fanatici acţionau doar de capul lor.

Dar lucrurile evoluează înspre un orizont imediat de violenţă extrem de îngrijorător deoarece ancheta FBI demonstrează fără tăgadă faptul că nu există doar fenomene izolate, ci că, de fapt, avem de-a face cu o întreagă reţea de complicităţi la nivel naţional.

În acest sens, uitaţi-vă ce s-a petrecut în Michigan unde, aşa cum spunea procurorul general Dana Nessel, „se constată o neliniştitoare creştere a retoricii anti-guvernamentale şi o reapariţie a grupurilor care adoptă ideologii extremiste... Adesea, aceste grupuri urmăresc recrutarea unor noi membri profitând de un moment de nelinişte la nivelul societăţii, folosindu-i pentru a face să avanseze propria lor agendă de rezistenţă armată şi auto-suficienţă. ...misiunea unora dintre aceste grupuri fiind pur şi simplu crearea de haos şi atacul asupra lator persoane“. Dornici de a-şi pune în aplicare proiectul, cei şase au contactat structurile de comandă ale miliţiei locale „Wolverine Watchmen“ cu care au început sesiuni de antrenament pe baza unor scenarii alternative concepute de un planificator cu experienţă militară.

Aici nu e vorba de jocuri adolescentine sau de poveşti oarecare. Citiţi vă rog lista acuzaţiilor formulate de procurorul din Michigan împotriva membrilor grupului de complotişti:

Paul Bellar, 21, of Milford:



Providing material support for terrorist acts – a 20-year felony and/or $20,000 fine; Gang membership – a 20-year felony, which may be served as a consecutive sentence; and Carrying or possessing a firearm during the commission of a felony; felony firearm – a two-year mandatory prison sentence to be served consecutively.



Shawn Fix, 38, of Belleville:



Providing material support for terrorist acts – a 20-year felony and/or $20,000 fine; and Carrying or possessing a firearm during the commission of a felony; felony firearm – a two-year mandatory prison sentence to be served consecutively.



Eric Molitor, 36, of Cadillac:



Providing material support for terrorist acts – a 20-year felony and/or $20,000 fine; and Carrying or possessing a firearm during the commission of a felony; felony firearm – a two-year mandatory prison sentence to be served consecutively.



Michael Null, 38, of Plainwell:



Providing material support for terrorist acts – a 20-year felony and/or $20,000 fine; and Carrying or possessing a firearm during the commission of a felony; felony firearm – a two-year mandatory prison sentence to be served consecutively.



William Null, 38, of Shelbyville:



Providing material support for terrorist acts – a 20-year felony and/or $20,000 fine; and Carrying or possessing a firearm during the commission of a felony; felony firearm – a two-year mandatory prison sentence to be served consecutively.



Pete Musico, 42, and Joseph Morrison, 42, who live together in Munith:



One count each of threat of terrorism, a 20-year felony and/or $20,000 fine; One count each of gang membership, a 20-year felony that may be served as a consecutive sentence; One count each of providing material support for terrorist acts; and One count each for carrying or possessing a firearm during the commission of a felony; felony firearm – a two-year mandatory prison sentence to be served consecutively.





Cei şase complotişti care formează „nucleul dur“ al grupului, împreună cu cei de la „Wolverine Watchmen“, au organizat misiuni complexe de supraveghere a diferitelor rezidenţe ale guvernatoarei Statului Michigan şi au procedat la testări de explozibili artizanali. Actul de acuzaţie citează agentul FBI sub acoperire care a relatat faptul că membrii grupului căutau să achiziţioneze şi alte cantităţi de explozibil, concepuseră acele scenarii alternative care prevedeau atacare uneia sau alteia dintre locaţiile socotite cele mai accesibile. Cei de la „Wolverine Watchmen“ nu sunt nici ei singuri pe lume, fac parte dintr-o structură cu mult mai amplă, „Michigan Militia“ care a publicat şi un manual de iniţiere (31 de pagini). În capitolul „MILITIA for beginners“ în care explică cine sunt şi îşi proclamă cauza. Adepţi ai „acţiunii directe“ spun că „nu sunt împotriva guvernului, dar puterile acestuia trebuie să fie limitate şi că fiecare persoană are dreptul să facă ce-i place atâta timp cât nu sunt încălcate drepturile altora“.

Nu mai este nici o discuţie teoretică, ci un exemplu clasic de dezvoltare de structuri teroriste suprapuse, motivate ideologic de idealurile extremei drepte şi care a ales deja în mod deschis calea violenţei ca mijloc de schimbare a societăţii. Întrebarea este cât de adânc au fost cangrenate rădăcinile profunde ale societăţii şi ce semnificaţie reală are ceea ce FBI a scos la lumină în Michigan. S-ar putea să vedem foarte curând şi chiar ar fi tragic.