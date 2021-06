Familia lui George Floyd, dezamăgită de pedeapsa lui Derek Chauvin, speră la înăsprirea acesteia

”Pariezi că dacă un bărbat de culoare ar fi stat pe gâtul unui alb ar fi luat 22 de ani de închisoare? Nu. Ar fi fost condamnat la pedeapsa cu moartea. Nu este drept. Nu, nu. La naiba, nu!”, denunţă LaTonya Floyd, sora lui George Floyd.

Though the judge in George Floyd’s case handed Derek Chauvin a 22 ½ year sentence, the ex-officer could serve less. TRT World’s John Brain reports pic.twitter.com/Ic5al9QCCV