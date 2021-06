EXCLUSIV Amiral american: „Ne putem aştepta la conflicte între Rusia şi aliaţii NATO din cauza bogăţiilor din Marea Neagră”

Amiralul James Stavridis a fost primul ofiţer naval numit comandant al forţelor aliate NATO în Europa, funcţie pe care a deţinut-o între 2009 şi 2013. Fost decan al Fletcher School of Law and Diplomacy la prestigioasa universitate Tufts, James Stavridis a publicat în această primăvară şi un roman, intitulat "2034: A Novel of the Next World War", ce a debutat pe locul şase în lista bestsellerurilor New York Times. James Stavridis are o experienţă de 37 de ani în marină şi în funcţii de prim-rang. A fost considerat ca un potenţial candidat pentru postul de vicepreşedinte al S.U.A. în campania lui Hillary Clinton din 2016, iar în acelaşi an a fost luat în calcul de către Donald Trump ca posibil secretar de stat.

James Stavridis lucrează în prezent pentru Carlyle Group şi este preşedintele board-ului la compania McLarty Associates.

James Stavridis este preşedinte emerit al Comitetului Director al Institutului Naval al S.U.A. şi este analist-şef în cadrul NBC pentru diplomaţie internaţională şi securitate naţională.

Absolvent al Academiei Navale a S.U.A. în 1976, amiralul James Stavridis (65 de ani) are un doctorat şi un master în Drept şi Diplomaţie la Universitatea Tufts, unde a câştigat şi prestigiosul premiu Gulion. James Stavridis s-a retras din Forţele Navale Americane în 2013. James Stavridis mai are patru cărţi publicate şi toate au fost best-seller-uri în topurile Amazon.

Cât de probabil sau improbabil este în opinia dumneavoastră un conflict între Statele Unite şi Rusia în regiunea Mării Negre?

În opinia mea, este improbabilă o confruntare directă, deşi evenimentele din Ucraina vor continua să fie un fel de „conflict de proximitate”. Statele Unite şi NATO vor continua să susţină Ucraina, inclusiv cu sprijin militar, tehnologie, exerciţii şi pregătire. Aliaţii NATO România şi Bulgaria vor fi importanţi în apele Mării Negre împreună cu navele de război americane.

Geopolitic vorbind, cât de volatilă este regiunea Mării Negre?

Marea Neagră are o importanţă vitală pentru NATO, cu trei aliaţi (Turcia, România şi Bulgaria) şi doi parteneri apropiaţi (Ucraina şi Georgia) de-a lungul coastelor sale. Potenţialul pentru exploatarea ţiţeiului şi gazelor este de asemenea un factor important. Iar NATO va căuta să se asigure că Rusia nu va face presiuni militare în acest sens asupra aliaţilor şi partenerilor NATO. Marea Neagră reprezintă de asemenea un nod important de conexiuni între Europa şi Orientul Mijlociu.

De ce vrea Vladimir Putin şi mai multă putere?

Vladimir Putin caută înainte de toate să îşi menţină puterea în Rusia. El consideră că dacă pare puternic şi capabil militar, cu presiune asupra Ucrainei, acest lucru dă bine asupra electoratului său de acasă. Deşi ratele de aprobare privind acţiunile sale printre ruşi au scăzut în ultimii ani, Vladimir Putin încă deţine o rată de aprobare puternică. Însă între COVID-19 şi provocările economice ce decurg din sancţiuni, Vladimir Putin va continua să facă presiuni asupra ţărilor ce nu sunt membre NATO şi ce se află la periferia Rusiei, în special fostele republici sovietice Georgia şi Ucraina.

De ce nu este Vladimir Putin genul de om care să stea cumva în retragere?

Vladimir Putin este un om încăpăţânat care îşi asumă riscuri în geopolitică, iar trecutul său ca ofiţer KGB în timpul Războiului Rece i-a reîntărit convingerea conform căreia susţinerea faţă de Statele Unite şi NATO ar slăbi Rusia. Vladimir Putin a spus că cea mai mare tragedie geopolitică a secolului al XX-lea a fost destrămarea Uniunii Sovietice. În mod evident noi în NATO nu suntem de acord cu această declaraţie, însă această afirmaţie este în centrul viziunii lui Vladimir Putin asupra lumii.

Ar putea fi cantitatea uriaşă de hidrocarburi din Marea Neagră un factor major de tensiuni în regiune?

Da, din punct de vedere istoric, regiunile cu rezerve mari de ţiţei şi gaze pot cauza tensiuni militare. Lucru dovedit în Marea Chine de Sud, în zonele arctică şi mediteraneană. În aceste trei zone sunt pretenţii conflictuale şi navele sunt foarte ocupate încercând să susţină acele pretenţii pentru naţiunile lor. Ne putem aştepta la conflicte similare între Rusia şi aliaţii şi partenerii NATO din cauza bogăţiilor din Marea Neagră.

Cum vedeţi importanţa României în regiune?

România este un partener crucial pentru NATO şi are forţe armate bine pregătite şi profesioniste. România este de asemenea o ţară cu capacităţi excelente în strângerea şi procesarea informaţiilor, o capabilitate extrem de importantă în această eră tensionată.

Cum ar trebui să acţioneze NATO ca să aibă o prezenţă mai puternică în regiunea Mării Negre?

Aş recomanda o mai mare desfăşurare de forţe navale americane în Marea Neagră, în special distrugătoarele polivalente din clasa Arleigh Burke. Statele Unite menţin patru dintre aceste distrugătoare la Rota, în Spania şi iau în calcul să mai adauge două nave în flota din Marea Mediterană.

