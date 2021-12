Donald Trump a anunţat că s-a vaccinat anti-COVID-19 cu doza a treia. Susţinătorii săi l-au huiduit la un eveniment public | VIDEO

Trump a participat la un interviu cu public la Dallas, găzduit de fostul jurnalist Fox News Bill O’Reilly, duminică. Evenimentul a făcut parte din „The History Tour”, un tur în jurul ţării pe care Trump îl face alături de O’Reilly pentru a-şi energiza susţinătorii înainte de alegerile de anul viitor.

„Şi eu şi preşedintele suntem vaccinaţi. Aţi făcut şi doza booster?”, a întrebat O’Reilly, întrebare la care Trump a răspuns „Da!”. Imediat, susţinătorii din public ai lui Trump au început să huiduie. Trump a reacţionat imediat, exclamând de mai multe ori „Opriţi-vă” şi gesticulând cu mâna spre public. „E un grup mic de tot acolo”, a spus Trump.

Printre cei mai înfocaţi susţinători ai săi se numără antivacciniştii şi conspiraţioniştii. Cu toate acestea, Trump s-a lăudat constant cu că vaccinurile anti-COVID au fost dezvoltate în timpul preşedinţiei sale şi a încercat să acrediteze ideea că meritul pentru dezvoltarea lor aparţine administraţiei sale.

De asemenea, Donald Trump a vorbit de nenumărate ori despre eficienţa vaccinurilor şi i-a îndemnat pe americani să se vaccineze pentru a fi protejaţi de COVID-19.

„Noi am făcut ceva istoric. Am salvat zeci de milioane de vieţi în toată lumea. Noi, împreună, toţi, nu eu, noi, am obţinut un vaccin, trei vaccinuri şi terapii extraordinare. Boala asta ar fi făcut ravagii în ţară mai mult decât face acum”, a spus Donald Trump în cadrul aceluiaşi eveniment.