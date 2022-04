Atac armat la metroul din Brooklyn. Cel puţin 13 răniţi. Autorul a lăsat în urmă mai multe dispozitive explozive

UPDATE Serviciul de pompieri din New York a comunicat că 13 persoane rănite au fost transportate la spitalele din zone. La faţa locului au fost găsite „câteva dispozitive nedetonate”. Potrivit unui oficial al forţelor de ordine, cinci persoane au fost împuşcate. O altă sursă a spus că una din persoanele rănite se află în stare critică.

Atacatorul a aruncat cu o fumigenă într-un vagon plin de oameni şi a început să tragă când metroul a ajuns în staţie. Suspectul a fugit şi martorii spun că purta o vestă portocalie similară angajaţilor de la metrou.

Multiple people shot at Brooklyn subway station where unexploded devices found, according to New York Fire Department. https://t.co/HrIA6OZ5aP

O martoră a spus că au fost trase multe focuri de armă, atât de multe că „le-a pierdut şirul” şi că atacatorul a aruncat şi „ un fel de cilindru care fumega”. Autorul era un bărbat de culoare şi purta mască de gaze.

„Iniţial am crezut că este un lucrător de la metrou şi nu am vrut să mă holbez la el. Avea o vestă portocalie, de asta”, a spus o martoră.

Multiple people shot at 36 street station by two people in #sunsetpark. All are currently being transported to the hospital #NewYork #Brooklyn pic.twitter.com/3Va2iXf0JQ