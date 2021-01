Asociaţia Naţională a Armelor din SUA a cerut intrarea în faliment pentru a se proteja de un proces în statul New York prin care se cere desfiinţarea sa

NRA a solicitat într-un tribunal federal pentru falimente din Dallas să intre sub protecţia legii falimentului, cunoscută sub numele de Chapter 11, intenţionând să se reînregistreze în Texas, pentru a scăpa ”de un mediu politic şi de reglementări corupt” din New York, unde este înregistrată în prezent.

Texasul apreciază contribuţia NRA, îi apreciază pe membrii noştri care respectă legea şi este alături de noi ca partener în protejarea libertăţii constituţionale”, a declarat directorul general Wayne LaPierre, într-o scrisoare adresată membrilor asociaţiei.

”Dorim să ne protejăm de oficialii din New York, care au abuzat şi s-au folosit în mod ilegal de puterile lor împotriva NRA şi a membrilor săi”, a mai afirmat LaPierre.

NRA a fost dată în judecată în august, de către procurorul general din New York, Letitia James, care i-a acuzat pe LaPierre şi pe alţi lideri ai asociaţiei de afaceri în interesme propriu şi de gestionare defectuoasă, afirmând că activităţile grupului încalcă legile statului care guvernează organizaţiile nonprofit.

James a spus că oficialii NRA au deturnat milioane de dolari pentru a finanţa stiluri de viaţă de lux, inclusiv vacanţe şi avioane private, şi pentru a cumpăra tăcerea şi loialitatea foştilor angajaţi, provocând grupului costuri de 64 de milioane de dolari pe parcursul a trei ani.

"Statutul financiar revendicat de ANR şi-a atins în sfârşit statutul moral: faliment. Nu vom permite NRA să utilizeze această tactică sau orice altă tactică pentru a se sustrage răspunderii şi supravegherii biroului meu”, a afirmat James, vineri, într-un comunicat.