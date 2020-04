Alegeri SUA 2020. Joe Biden, acuzat de o fostă colaboratoare că ar fi agresat-o sexual acum 30 de ani

Joe Biden ”este ferm convins că femeile au dreptul să fie ascultate şi să fie ascultate cu respect”, a subliniat marţi, într-un comunicat, o purtătoare de cuvânt a echipei sale, Kate Bedingfield.

”Afirmaţii de acest fel este necesar să fie examinate în mod conştiincios de o presă independentă”, a subliniat ea.

”Însă ceea ce este clar cu privire la această acuzaţie este faptul că ea este falsă. Acest lucru nua avut absolut loc”, a respins ea.

La originea acestui scandal se află Tara Reade, o fostă asistentă a lui Joe Biden care a lucrat pentru el din decembrie 1992 în august 1993, pe când era senator.

Tara Reade, în vârstă de 56 de ani, a declarat pentru The New York Times (NYT), The Washington Post (WP) şi alte publicaţii că Joe Biden a pus-o la perete şi şi-a băgat mâinile în cămaşa şi sub fusta sa.

Ea a depus o plângere săptămâna trecută la Poliţia din Washington, scrie presa americană, în pofida faptului că presupusele fapte s-au prescris.

Reuters scrie că nu a putut să intre în contact cu Tara Reade sau cu vreunul dintre reprezentanţii săi.

Publicaţiile care au publicat declaraţiile lui Tara Reade - inclusiv NYT şi WP - precizează că una dintre prietenele ei le-au declarat că fosta colaboratoare a lui Biden i-a vorbit despre aceste fapte la vremea respectivă.

Altă prietenă a lui Reade a declarat NYT că fosta asistentă i-a vorbit în 2008 despre un ”incident traumatizant” implicându-l pe Biden.

Ziarele scriu că au intervievat un număr mare de persoane care au lucrat la biroul senatorial al lui Biden cu Reade şi că acestea declară că nu-şi amintesc nimic despre vreun incident de acest fel sau despre vreun comportament de acest fel al fostului vicepreşedinte democrat al Statelor Unite.

Tara Reade este una dintre cele opt femei care au declaratla începutul anului trecut că Joe Biden le-a luat în braţe, sărutat sau atins într-un mod care le-a făcut să nu se simtă în largul lor.

Niciuna dintre ele nu l-a acuzat pe Biden de vreo agresiune sexuală la acea vreme.

Într-o înregistrare video difuzată de Joe Biden atunci, pe când nu intrase încă în cursa la fotoliul de la Casa Albă, fostul vicepreşedinte american spunea că nu s-a gândit vreodată că s-a comportat în acest fel, însă adăuga că vremurile s-au schimbat şi că va fi mai atent la modul în care îi poate fi percepută atitudinea.