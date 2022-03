Ruşii sunt forţaţi să demisioneze pentru că nu susţin războiul: „Cei care nu susţin guvernul n-ar trebui să lucreze la stat”

Kamran Manafly, 28 de ani, profesor de geografie, a scris pe Instagram, pe 8 martie, că nu doreşte să ajungă „ o reflexie a propagandei de stat”. S-a întâmplat cu câteva zile mai devreme, înainte ca platforma să fie restricţionată. „Am propria mea opinie! Ca mulţi profesori! Şi ştiţi ce? Nu coincide cu opinia statului”, a adăugat Kamran.

Reacţia acestuia a venit după ce i s-a comunicat că trebuie să susţină poziţia Guvernului. Pe lângă acest lucru, profesorilor li s-a explicat şi cum trebuie să vorbească cu elevii despre invazia din Ucraina.

La doar două ore după ce a publicat postarea, Kamran a fost contactat de către directoarea şcolii, care i-a spus că are de ales: ori şterge postarea, ori este dat afară. „Nu am vrut să o şterg. Am ştiut din acel moment că nu are sens să mă cert cu nimeni şi că cel mai bine e să demisionez”, a declarat acesta pentru BBC