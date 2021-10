Rusia a efectuat un nou test cu racheta hipersonică de tip Zircon VIDEO

”Flota rusă a testat pentru prima oară o rachetă hipersonică (de tip) Zircon de la bordul submarinului nuclear Severodvinsk”, anunţă într-un comunicat Ministerul rus al Apărării, precizând că acest ”tr este un succes”.

Racheta a vizat, aşa cum se prevedea, o ţintă de exerciţiu, la Marea Barents, în nordul Rusiei, se precizează în comunicat.

O înregistrare video, publicată de minister, surprinde racheta zburând, într-o explozie de lumină, în timpul nopţii.

Prima lansare oficială a unei rachete de tip Zircon a avut loc în octombrie 2020. Preşedintele rus Vladimir Putin a salutat atunci ”un mare eveniment”.

Video of a Zircon Hypersonic cruise missile launch from a Severdovinsk class attack submarine released by Russia's Ministry of Defence.https://t.co/lvRhGPjugg