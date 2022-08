Rusia crede că este periculos ca AIEA să treacă prin Kiev pentru a vizita centrala nucleară Zaporojie

„Imaginaţi-vă ce înseamnă să se treacă prin Kiev, înseamnă să se ajungă la centrala nucleară prin linia întâi”, a spus jurnaliştilor, conform RIA, Igor Vişnevetski, directorul adjunct al Departamentul de proliferare nucleară şi control al armelor din ministerul rus de externe.„Acesta este un risc uriaş având în vedere că forţele armate ale Ucrainei nu sunt toate formate în acelaşi mod”, potrivit Agerpres.



Purtătorul de cuvânt al ONU, Stephane Dujarric, a declarat luni, la New York, că secretarul general al ONU a evaluat că organizaţia are logistică şi capacitatea de securitate necesare pentru a putea sprijini orice misiune a Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA) la centrala Zaporojie, controlată de forţele ruse.



Conform agenţiei de presă Tass, Igor Vişnevetski a mai declarat că o astfel de misiune nu are mandat pentru a aborda „demilitarizarea” centralei nucleare Zaporojie, aşa cum cere Kievul, deoarece se poate ocupa doar de „îndeplinirea garanţiilor AIEA”.