O rusoaică a aflat de pe internet că fiul ei este prizonier în Ucraina: „Credeam că e la exerciţii militare” VIDEO

Soldatul rus Roman Bukhantsov a fost capturat de forţele ucrainene, iar interogarea lui a fost distribuită masiv în mediul online.

„Mi-au trimis un video şi m-au întrebat: Lyuda, acesta este Roman al tău? Am spus: El este. Mi-au trimis filmarea pe Odnoklassniki (n.r reţea rusă social media). Am postat filmarea şi am spus: Vă rog, rugaţi-vă ca fiul meu să se întoarcă viu acasă”, a spus mama lui Roman, care ştia de fiul său că se află la exerciţii militare, nu la război.

„Am sunat la Ministerul Apărării astăzi. Ieri am sunat la superiorii fiului meu. Comandantul lui Roman mi-a spus: Ne ocupăm de asta. Astăzi a spus: Ne ocupăm de caz cu FSB. Nimeni nu a mai spus nimic”, a mai spus ea.

După ce autorităţile ruse i-au confirmat că fiul ei este prizonier.

Femeia care locuieste la 50 km de graniţa cu Ucraina este îngrijorată pentru viaţa ei, dar şi pentru rudele din Ucraina. Ea nu a reuşit să ia legătura cu oficiali din Ucraina.