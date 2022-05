O mamă deportată forţat în Rusia povesteşte cum a fost interogată de agenţii FSB: „Ne-au întrebat: cine este de vină? Cine are dreptate şi cine greşeşte?”

O femeie care s-a prezentat cu numele de Oksana a dezvăluit pentru Politico cum a fost luată de soldaţii ruşi pe 15 martie dintr-un adăpost antiaerian, unde se refugiase împreună cu copiii săi şi alţi membri ai familiei. Femeile şi bărbaţii au fost separaţi şi duşi cu transporturi diferite în aşa-numite tabere de filtrare pentru a fi identificaţi, cercetaţi şi chestionaţi.

Iniţial, femeia şi copiii săi au fost urcaţi în autobuze şi duşi într-o tabără de filtrare de lângă graniţa cu Rusia.

Acolo a fost chestionată de agenţi FSB care i-au pus întrebări pentru a cerceta eventuale legături cu armata sau guvernul ucrainean.

Oksana a povestit că şi copiii ei au fost interogaţi de agenţii FSB, care s-au arătat deosebit de îngrijoraţi de unele fotografii pe care fiica ei adolescentă le avea în telefon de la un concurs de artă la care s-a clasat pe locul al doilea cu doi ani în urmă. Concursul a fost sponsorizat de Ministerul Afacerilor Interne al Ucrainei. „Când au găsit aceste fotografii, întrebarea lor a fost: „Ce relaţie aveţi cu această structură?””

Cu toţii au fost întrebaţi despre război. „Ne-au întrebat: cine este de vină? Cine are dreptate şi cine greşeşte?”, spune Oksana.

Apoi a urmat o altă rundă de interogatorii, la vamă, când au ajuns în Rusia. Întrebările s-au concentrat de această dată pe ce au observat că au distrus forţele ucrainene şi cu ce tip de armament.

„Desigur, le-am spus că am stat toate acele zile în adăpostul anti-bombă, aşa că nu am văzut nimic, nu am ştiut nimic”, a spus Oksana.





„Întrebările au fost întotdeauna aceleaşi [ordinea era diferită-n.red]. Încercau doar să încurce oamenii şi să-i facă să mărturisească ceva”, a adăugat ea.