„1. Să fie gândite şi realizate o serie de clipuri video cu demonstraţii de comportament inuman al militarilor ucraineni şi al naţionaliştilor de pe teritoriul Ucrainei faţă de ostaticii care s-au predat voluntar.

2. Să fie realizate mai multe filmuleţe grafice care să demonstreze folosirea actorilor în timpul filmării de către ucraineni a materialelor cu ruşii luaţi ostatici. De asemenea, să fie negat că Federaţia Rusă foloseşte militari aflaţi în termen.

Punctul 4 cere ducerea la îndeplinire a ordinului.

Scopul ordinului este de a-i împiedica pe militarii ruşi să se mai predea de bună voie ucrainenilor.

„În legătură cu înmulţirea cazurilor de soldaţi ruşi care se predau forţelor ucrainene, în timpul operaţiunii speciale din Ucraina, şi publicarea acestora în diferite surse de informare, care creşte în rândul soldaţilor ruşi certitudinea că vor rămâne nepedepsiţi şi care îi face să creadă că vor putea evita obligaţiile militare în timpul operaţiunii speciale de pe teritoriul Ucrainei, ORDON”, se arată în motivarea ordinului.

