Mama primului soldat rus acuzat de crime de război în Ucraina îl consideră nevinovat pe fiul ei: „Nici măcar nu ar ridica o mână”

Vadim Şişimarin, în vârstă de 21 de ani, este acuzat că a ucis un civil în vârstă de 62 de ani din satul Ciupahivka, în nord-estul regiunii Sumî.

Tânărul şi-a recunoscut crima. „Regret ceea ce am făcut”, a spus el în faţa instanţei.

Potrivit acuzării, Şişimarin şi alţi patru militari ruşi au furat pe 28 februarie un autoturism şi s-au deplasat în apropierea satului Ciupahivka. În timp ce se apropiau de localitate, l-au întâlnit pe Oleksandr Şelipov, care îşi împingea bicicleta şi vorbea la telefon în acelaşi timp. Bărbatul nu a mai ajuns acasă, fiind ucis cu un glonţ de către Şişimarin. Crima, spune Şişimarin, ar fi fost comisă pentru a împiedica un denunţ din partea acestui bărbat.





„Dar de ce aţi venit aici? Să ne eliberaţi de ce anume? Ce v-a făcut soţul meu?”, l-a întrebat Katerina Şelipova pe soldatul rus.

„Ştiu că nu mă puteţi ierta, dar vă cer, cu toate acestea, iertare”, i-a răspuns el, susţinând din nou că a executat un ordin.

Şi totuşi, sub presiunea procurorului, Şişimarin a recunoscut că cel care a dat ordinul nu era superiorul său şi prin urmare nu era obligat să i se supună.

Procuratura ucraineană cere închisoare pe viaţă împotriva acestui tânăr originar din Ust-Ilimsk, un oraş de circa 80.000 de locuitori din regiunea Irkuţk (Siberia).

Contactată de portalul Meduza, mama lui Vadim Şişimarin consideră că fiul ei este nevinovat.

„Nu, desigur că nu, ce spui? Nu! Nici măcar nu ar ridica o mână! Nu este atât de uşor pe cât spune el, să împuşti pe cineva... Ei bine, cât de nebun trebuie să fii? Sub influenţa drogurilor sau alcoolului. (...) Poate că este forţat (să recunoască o crimă, n. red.). Înţeleg să vorbeşti despre cum ai făcut o faptă sau ai salvat o persoană... Dar nu este atât de uşor să stai acolo şi să spui în cameră că da, am primit o comandă şi am împuşcat pe cineva. E o nebunie”, a declarat ea.

Femeia mărturiseşte că a vorbit cu fiul ei la telefon înainte de ziua de 24 februarie. „Mamă, telefonul meu nu va funcţiona timp de o săptămână. Îl predau. Cineva vă va spune că am plecat în Ucraina, să nu credeţi”, redă ea discuţia.

A mai purtat o discuţie cu el în timp ce se afla la graniţa cu Ucraina. „Li s-a spus că vor intra şi ieşi. Atât. Apoi a început războiul, cred”, a adăugat femeia.

„Habar n-aveam că era război, că se întâmplă ceva acolo în Ucraina. Nu intru pe internet şi nu mă uit la ştiri. Nu mă interesează, pentru că doar arată tot felul de prostii, nu vreau să pun asta pe suflet”, insistă mama lui Şişimarin.

Vadim Şişimarin a devenit prizonier pe 1 martie. Mama sa spune că i-a scris „chiar lui Putin” despre situaţia fiului ei, dar nu a primit niciun răspuns până acum.

Miercuri, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, susţinea că instituţia în numele căruia vorbeşte nu deţine nicio informaţie despre soldatul Şişimarin.