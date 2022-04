Jurnalista Marina Ovsiannikova, despre propaganda rusă: „Am fost doar o rotiţă în acest sistem, dar am contribuit la funcţionarea lui”

Nu am scris ori produs eu însămi nici un material de propagandă. Dar i-am ajutat pe alţii să o facă. Şi în acest timp am câştigat suficienţi bani pentru a călători mult.

Printre altele, munca mea presupunea să selectez imaginile potrivite de la agenţiile de ştiri internaţionale - APTN, Reuters, Eurovision sau AFP. Am căutat pe internet orice lucru negativ referitor la SUA şi alte ţări occidentale. Când SUA au interzis adoptarea copiilor ruşi noi căutam articole despre părinţi americani răi.

Aceasta a fost mereu o parte esenţială a misiunii noastre: să le spunem încontinuu oamenilor cât de rea este viaţa în America, în Occident în general şi în Ucraina. Aceasta avea să devină tema centrală: să aruncăm cu noroi în toţi - numai Rusia e întotdeauna perfectă.

Munca mea presupunea de asemenea căutarea articolelor pozitive despre preşedintele Vladimir Putin şi Rusia în ziarele internaţionale influente. Problemele Rusiei nu erau menţionate niciodată.

Existau indicaţii clare în privinţa cuvintelor pe care aveam voie să le utilizăm - cel mai popular exemplu actual e acela că trebuie să numim evenimentele din Ucraina „operaţiune militară specială”, ci nu „război”.

Ce se întâmplă acum în Ucraina îmi aminteşte de adolescenţă. În timpul Primului Război Cecen a trebuit să fug din Groznîi împreună cu familia mea. Am fost încolţiţi să renunţăm la întreaga agoniseală şi să începem o viaţă nouă. Au fost ani grei: ne mutam dintr-un loc în altul şi eram săraci.

Datorită acelor ani am decis să studiez jurnalismul. Poate părea emotiv, dar am vrut să mă folosesc de această carieră pentru a lupta pentru mai multă dreptate. Peisajul media din Rusia de la sfârşitul anilor '90 era complet diferit de cel de azi. Când am început să lucrez în televiziune, în sudul Rusiei, în Krasnodar, presa era relativ liberă şi independentă. Şi fireşte că pe atunci încă mai speram că viitorul va fi mai bun.

Situaţia se deteriorase evident până la momentul în care m-am mutat la Pervîi Kanal, în 2004. Dar chiar şi atunci nimeni nu-şi imagina că presa rusă avea să devină vreodată maşinăria cinică şi agresivă de propagandă care este azi.

Prietenii mei ştiau că am viziuni liberale, şi atunci şi acum, iar cu fiecare an ce trecea erau tot mai surprinşi că încă mai lucrez la Pervîi Kanal. Le-am spus că nu vreau să renunţ la o slujbă cu normă întreagă.

Trecusem printr-un divorţ, aveam doi copii, o mamă cu dizabilităţi, o casă neterminată şi rate de plătit la maşină. Programul de muncă la Pervîi Kanal era ideal: o săptămână liberă, o săptămână la birou - şi chiar şi atunci numai 7-8 ore seara. Aveam timp pentru copiii mei.

Dacă aş fi lucrat pentru oricare altă agenţie de presă ar fi trebuit să stau toată ziua la birou, aş fi câştigat mai puţini bani şi nu mi-aş fi văzut copiii deloc.

Încercam să mă gândesc la munca mea ca şi cum ar fi fost o slujbă la fabrică. Închideam ochii, îmi făceam norma de ore şi plecam acasă.

Mă uitam la Sky News şi CNN, citeam The Guardian, The New York Times şi The Washington Post. Din presa rusă citeam Kommersant, Nezavisimaia Gazeta şi Meduza. Urmăream şi presa independentă ucraineană, agenţia de ştiri UNIAN, Strana.ua şi canalele TV 1+1 şi Inter. Am văzut foarte clar plasa de minciuni pe care o cream noi.

În luna iulie a anului 2014, când Rusia a negat orice implicare în doborârea zborului civil MH17 deasupra Ucrainei, am fost revoltată, dar mi-am continuat munca. Când Aleksei Navalnîi - unicul om care încă mai spune adevărul în Rusia - a fost închis în 2020, am fost şocată, dar mi-am continuat munca. Însă după invazia rusă din Ucraina pur şi simplu n-am mai putut s-o fac.

Iniţial am vrut să merg cu o pancartă anti-război în Piaţa Manejnaia din centrul Moscovei, dar fiul meu de 17 ani m-a încuiat în casă, mi-a luat cheia de la maşină şi mi-a spus să mă calmez. Însă nu puteam să dorm, să mănânc şi să beau. Şi atunci mi-a venit treptat în minte planul: nu voi merge cu pancarta în oraş; o voi face în timpul unei transmisiuni în direct.

Îmi regret sincer rolul în privinţa zombificării ruşilor prin propagandă. Şi ştiu de asemenea că, procedând astfel, am contribuit la crearea impresiilor false ale populaţiei despre Ucraina şi Vest. Astăzi propaganda noastră merge atât de departe încât îi prezintă pe toţi ucrainenii drept naţionalişti şi fascişti.