Fiica purtătorului de cuvânt al Kremlinului, supărată pe sancţiuni: Este complet nedrept. Nu am nicio legătură cu situaţia

„Mi se pare complet nedrept şi nerezonabil. Am fost foarte surprinsă, pentru că este ciudat să impună sancţiuni unei persoane care are 24 de ani şi nu are nicio legătură cu situaţia", a declarat Elizaveta Peskova, fiica lui Dimitri Peskov.

Elizaveta Peskova este fondatoarea unei firme de comunicaţii şi directorul unei fundaţii, şi a făcut un master în relaţii internaţionale — disertaţia sa a vizat impactul pe care lobbyiştii turci şi iranieni l-au avut asupra direcţiei politicii externe a SUA. „Înţeleg perfect că am mai multe oportunităţi decât alţii pentru că, desigur, nu provin dintr-o simplă familie”, a spus Peskova într-un apel telefonic de joi de la Moscova. „Dar, ştii, fără creier nu poţi transforma aceste posibilităţi în ceva”, scrie Businessinsider Purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov, a fost vizat de primele sancţiuni impuse de SUA la 3 martie.

La 12 martie, măsurile s-au extins asupra soţiei sale şi a celor doi copii adulţi.

Aceştia duc „stiluri de viaţă luxoase care nu sunt în concordanţă cu salariul de funcţionar public al lui Peskov”, a anunţat Trezoreria americană.