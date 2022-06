Expert politic: Regimul lui Putin ar putea cădea din interior. „Fie se va prăbuşi ca urmare a unei lovituri de stat serioase, fie a unei grave lovituri economice”

În opinia expertului politic, Vitali Portnikov, prăbuşirea regimului lui Putin este posibilă, însă nu acum. Ba mai mult, Portnikov a afirmat că este important ce se întâmplă cu elita rusă după căderea regimului de la Kremlin.

„Elita care este astăzi la putere în Rusia îşi va păstra puterea, va fi doar modificată şi va deveni partener în negocierile cu Occidentul? Sau va duce la distrugerea completă a unei astfel de elite", a declarat expertul politic, potrivit The new voice of Ukraine