Expert american în materie de Rusia: Atâta timp cât e la Kremlin, Putin nu va renunţa la ambiţia de a subjuga Ucraina

„Atâta timp cât se află la Kremlin Putin nu va renunţa la Ucraina. Nu va renunţa la ambiţia sa de a subordona Ucraina şi a-şi instala un guvern pro-rus. Asta urmăreşte. Este clar că nu a obţinut asta acum şi probabil nu-şi va îndeplini acest obiectiv în viitorul apropiat dar nu va renunţa la ambiţia sa”, spune Angela Stent, ofiţer de informaţii pentru Rusia şi Eurasia între 2004 şi 2006 şi în prezent cercetător la Brookings Institution.

Aceasta spune că este o obsesie a lui Putin de ani de zile şi de aceea este „decis să-i subjuge pe ucraineni” pe care nu-i crede cetăţeni ai unei Ucraine independente, întrucât pentru el nu există o identitate ucraineană.

Stent e de părere că ruşii nu tratează cu seriozitate negocierile de pace din Istanbul şi vor doar să câştige timp. Expertul notează faptul că şeful delegaţiei de negociere este Vladimir Medinski, un fost ministru al culturii fără contact direct cu Putin sau Kremlinul, şi, în plus, s-a văzut evidenta lipsă de coerenţă între evaluarea acestuia a discuţiilor şi administraţia lui Putin.

Medinski a transmis la televiziunea rusă un comunicat în care spunea că „Ucraina şi-a declarat disponibilitatea de a îndeplini aceste cerinţe fundamentale (neutralitate şi renunţarea la aderarea la NATO) asupra cărora Rusia insistă de ani de zile”.

În acelaşi timp, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov spunea: „Nu vedem nimic foarte promiţător sau progrese” în negocierile de pace.

„Momentan nu văd că ar avea loc negocieri serioase în acest stadiu”, spune Stent.

Chiar dacă eforturile de luptă par a se concentra acum asupra Donbasului, după ce ruşii pretind că au încheiat o primă etapă a „operaţiunii speciale” şi se retrag din preajma Kievului, experta spune că oraşele ucrainene se află sub continuare sub asalt, iar Rusia nu are de gând să renunţe la Kiev.