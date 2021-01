Diplomaţia rusă îi acuză pe americani că au deconectat consulatul său de la New York de la mai multe linii telefonice

Consulatul rus la New York FOTO Ting Shen/ Xinhua/ ZUMA/ TASS

Potrivit Consulatului rus la New York, mai multe linii telefonice au fost deconectate simultan, marţi, provocând mari probleme pentru menţinerea legăturilor cu diaspora rusă din metropola din nord-estul Americii.



Într-o postare pe Facebook, Ambasada Rusiei în SUA anunţă că a informat Departamentul de Stat în legătură cu problemele apărute la New York, cerând „rezolvarea de urgenţă” a situaţiei.



Diplomaţii ruşi de la New York se plâng că nu mai pot oferi servicii de asistenţă consulară.



Potrivit agenţiei de presă TASS, circa 30 de linii telefonice au fost deconectate mai bine de 24 de ore. Consulatul susţine că este vorba de „un incident fără precedent”.

Incidentul survine în contextul unor tensiuni legate de scandalul privind atacurile cibernetice suferite recent de mai multe agenţii federale americane, acte ostile atribuite Moscovei, relatează The Moscow Times.