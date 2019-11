Vântul puternic a făcut ca un vas blocat în stâncile de deasupra Cascadei Niagara de un secol să se desprindă

Vremea rea ce s-a produs joi a îndepărtat vasul din strânsoarea stâncilor în care era blocat şi a fost purtat de apă înspre partea canadiană, conform Niagara Parks Commission.

Povestea despre cum nava s-a blocat în apele cascadei ţine de o legendă locală. În 1918, un vas folosit pentru a transporta marfă şi care avea doi oameni la bord a rămas blocat în pietrele râului Niagara, la aproximativ 600 metri de Cascada Potcoavă.

Poliţia locală a început o operaţiune pentru salvarea lui James Harris şi a lui Gustav Lofberg. Cu ajutorul unui curajos veterinar din Primul Război Mondial pe nume William „Red” Hill, a fost construită o linie din geamanduri, iar cei doi bărbaţi au fost salvaţi, iar vasul abandonat.

Momentan vasul este supravegheat, fiind posibil să se deplaseze din nou în curând.

The severe weather conditions experienced yesterday have caused the iron scow, which has remained lodged in the powerful upper rapids above the Falls for over a century, to shift significantly from its position.



History of the Iron Scow Rescue: https://t.co/9Pehx8dabS pic.twitter.com/AG4nfLrzXx