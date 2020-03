Deoarece mi se pare că lumea în care trăim îşi pierde voit reflexul fundamental de supravieţuire, înfundându-se în meandrele unui drum care nu poate decât să elibereze noi demoni şi să deschidă larg uşile autodistrugerii.

Să nu credeţi că pentru absolut toată lumea pandemia reprezintă o tragedie fără seamăn şi, ca atare, este singurul eveniment care există pe scena internaţională. Iar semnalul enorm de alarmă pe care-l lansează acum diferite agenţii militare de informaţii este că organizaţiile jihadiste teroriste vor încerca să se relocheze urgent în teritorii precum cele din Irak, acum părăsite în viteză, de teama epidemiei, de trupele coaliţiei. Şi pleacă aproape totalitatea efectivelor: britanicii şi cehii au anunţat deja o retragere parţială sau totală a forţelor lor din Irak, francezii, în urmă cu câteva ore, au anunţat închiderea totală a misiunii Chammal, americanii au anunţat oprirea tuturor operaţiunilor în care erau angrenate forţele desfăşurate în zona sa de responsabilitate şi, prin urmare, cum anunţă cei de la CENTCOM, coaliţia va vtrimite progresiv în ţările de origine anumite elemente specializate în activităţi de pregătire, cele care colaborau cu armata irakiană. Există temerea că, în acest context, ISIS va căuta să-şi întărească poziţiile din zonă, reocupând baze strategice din Irak şi Siria.

Comunitatea internaţională rămâne oarer în alertă şi îşi pregăteşte sistemele de apărare pentru ceea ce va fi, cu absolută certitudine, următorul val al ofensivei jihadiste împotriva ţărilor Coaliţiei, temă redevenită prioritară în propaganda fundamentalistă islamică din ultimele zile care vede reînviind un orizont de speranţă?

Nu cred. Şi am câteva argumente, pentru mine cel puţin aflate la limita verosimilului deoarece arată băieţilor respectivi că Occidentul pe care vor să-l anihileze cu orice preţ a rămas la fel de slab şi de divizat şi că, la momentul oportun, ca în trecut, vor putea să-şi încaiere oponenţii pe motiv de drepturile omului.

Primul episod s-a petrecut nu cu mult timp în urmă (mai precis, la începutul acestei luni) în cadrul Consiliului Drepturilor Omului al ONU, atunci când doamna Fionnuala Ni Aolain (foto dreapta), Raportorul Special al ONU în domeniul protejării şi promovării drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale în contextul luptei antiterorist şi-a prezentat ultimul său raport pe care îl puteţi găsi aici.

Doamna Raportor special spune că „prevenţia constituie un instrument important şi necesar, dar acesta va deveni eficient doar în condiţiile în care este pus în aplicare într-un mod care să asigure şi să protejeze drepturile omului“. A subliniat îndeosebi faptul că grupări religioase, minorităţi şi actori ai societăţii civile sunt în mod special victime ale violării drepturilor omului şi împotriva lor au acţiuni ascunse sub deviza luptei împotriva extremismului.

„Politicile şi practicile aşa-numnite de «deradicalizare» permit violări la scară largă a drepturilor unor minorităţi religioase şi etnice... Aceste practici provoacă alienare şi lipsă de încredere la nivelul comunităţilor. Arhitectura ONU pentru lupta împotriva terorismului trebuie să facă mai mult în protejarea drepturilor omului şi statului de drept antunci când sprijină şi se angajează în favoarea unor programe naţionale de luptă anti-teroristă.“

