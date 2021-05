Patru răniţi, din care trei în stare gravă, după un atac cu cuţitul în Noua Zeelandă VIDEO

Patru răniţi după un atac cu cuţitul într-un supermarket din Noua Zeelandă FOTO captură You Tube

Un suspect a fost reţinut iar din informaţiile preliminare cazul nu e legat de terorism domestic, a transmis premierul Jacinda Ardern .

Persoanele rănite sunt angajaţi ai centrului comercial, dar şi clienţi

"Am auzit un ţipăt şi am crezut că cineva a căzut, apoi au început să ţipe tot mai mulţi oameni. Am zărit o mână plină de sânge şi toată lumea a început să o ia la goană spre ieşire. Câţiva oameni care îşi făceau cumpărăturile ar fi încercat să imobilizeze atacatorul.”, a povestit o martoră pentru Otago Daily Times.