O insulă australiană a primit numele reginei Marii Britanii, cu ocazia Jubileului de Platină

Premierul australian Anthony Albanese a fost cel care a oficializat schimbarea numelui Insulei Aspen în Insula Queen Elizabeth II.

Insula artificială care poartă acum numele reginei a fost inaugurată în 1963.

“Sărbătorim astăzi longevitatea reginei şi cei 70 de ani în serviciul Australiei şi Commonwealth-ului, care au inclus nu mai puţin de 16 vizite în ţara noastră”, a afirmat Albanese în cadrul unei ceremonii.

Australia a fost colonizată în 1788 de britanici şi este parte a Commonwealth-ului. Regina Elizabeth a II-a este şeful statului. În 1999 a avut loc un referendum la care 55 la sută dintre australieni au votat pentru menţinerea actualului statut al ţării.

Today I presided over the renaming of Aspen Island on Lake Burley Griffin to Queen Elizabeth II Island. pic.twitter.com/hB2MAlNqwu