O fetiţă de doi ani a murit călcată în picioare, pe aeroportul din Kabul. Talibani şi terorişti ISIS, posibil infiltraţi printre refugiaţi VIDEO

Fetiţa de doar doi ani care a murit călcată în picioare pe aeroportul din Kabul era fiica unei interprete care lucra pentru o companie americană. Femeia se afla la aeroport alături de familie, în încercarea de a părăsi ţara. Într-un moment în care mulţimea s-a amplificat, toţi membri familiei au căzut la pământ. Interpreta şi-a pierdut fiica din vizor, iar scurt timp mai târziu a aflat că a fost călcată în picioare până a murit.

„Am simţit pură teroare. Nu am putut să o salvez”, a mărturisit femeia.

The scene at Kabul airport several hours ago per source from an NGO who is trying to get people out. Main problem is that it's impossible to pass the gates and get to the planes even if you are on an evacuees list pic.twitter.com/b3bZn5B34Z