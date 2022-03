Manifestaţie de susţinere a lui Putin în Venezuela. Participanţii au format litera Z

Potrivit Nexta, manifestanţii de la Caracas s-au aşezat în forma literei Z, care a devenit un simbol odată cu invadarea Ucrainei de către Rusia şi poate fi văzută imprimată pe tancurile şi vehiculele militare ruseşti, fiind folosită şi în scopuri de propagandă de politicienii şi susţinătorii atacului Kremlinului în ţara vecină.

Preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a calificat miercuri drept „o crimă” sancţiunile decise de Occident în cazul Rusiei după ce această ţară a atacat Ucraina.

Moscova este unul dintre principalii aliaţi ai preşedintelui Nicolas Maduro.

