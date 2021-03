Inundaţii grave în Australia. Meteorolog: Ploi cum vezi o dată la 200 de ani FOTO

Mii de persoane au fost evacuate din calea apelor în sud-estul Australiei, unde ploile au început joi şi s-au intensificat sâmbăta trecută, relatează presa internaţională.



Potrivit Biroului de Meteorologie al Australiei, inundaţiile din weekendul trecut au depăşit nivelul record înregistrat în 2013 la Port Macquarie, la 400 kilometri nord de Sydney.

Nivelul apei a crescut considerabil acolo unde altădată era fie un pârâu, fie nu era apă deloc. Apa a înghiţit case, poduri, străzi şi porţiuni mari de teren agricol. Deşi numărul sinistraţilor este mare, nu există victime.

„Şi anul trecut au fost inundaţii, dar nu aşa de grave. De aceea am închiriat de partea cealaltă a râului. Am încercat să ne întâlnim cu alţi oameni într-o zonă mai înaltă şi am rămas blocaţi din cauza alunecărilor de teren. Şi uite aşa suntem aici de două zile”, sunt cuvintele unui turist sinistrat.

Zonele afectate de potop sunt uriaşe, apele devastând suprafeţe de mai mult de o mie de kilometri. Chiar dacă autorităţile şi-au concentrat puterile pentru a salva oamenii din zonele afectate precum New South Wales, Queensland şi Victoria, n-au fost uitate nici animalele. Astfel, echipe speciale merg în zonele afectate şi răspund la apelurile localnicilor, care îi roagă să le recupereze animalele de companie rătăcite în haosul evacuării.

Mii de sinistraţi sunt găzduiţi în adăposturi, iar acolo unde apele au început să se retragă, oamenii sunt lăsaţi să se întoarcă la casele lor pentru a încerca să recupereze ce se mai poate, ori să înceapă curăţenia după trecerea puhoaielor.