Hackerii Anonymous au declarat „război cibernetic” Rusiei

„Gruparea Anonymous este în mod oficial în război cibernetic împotriva guvernului rus”, a transmis gruparea, joi seara, pe contul oficial de Twitter.

Prima acţiune în acest sens a fost atacul asupra canalului rusesc de televiziune RT, la doar 30 de minute după anunţul făcut pe Twitter. În acest moment, este imposibil să fie accesată versiunea în limba rusă a site-ului RT, informează Daily Mail.

The Anonymous collective is officially in cyber war against the Russian government. #Anonymous #Ukraine