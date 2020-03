Guvernul Thailandei nu glumeşte de 1 aprilie. Persoanele care fac glume pe seama noului coronavirus vor fi pedepsite prin lege şi riscă până la 5 ani de închisoare

În Thailanda a fost decretată starea de urgenţă începând de marţi şi va rămâne în vigoare cel puţin până la finalul acestei luni. Una dintre măsurile adoptate în cadrul noului decret vizează răspândirea şitirilor false sau a zvonurilor despre pandemia de coronavirus, relatează Agerpres.

Pe contul de Twitter al Departamentului de Relaţii Publice al Guvernului Thailandei, a fost publicat marţi, un infografic în care se specifică clar: "este împotriva legii ca oamenii să pretindă în mod fals că au Covid-19 cu ocazia Zilei Păcălelilor, sărbătorită pe 1 Aprilie".

În aceeaşi postare este precizat faptul că "persoane din întreaga lume suferă din cauza pandemiei de coronavirus şi acesta este un motiv suficient de puternic pentru ca oamenii să fie mai prudenţi şi să nu se folosească de acest lucru pentru a face farse sau glume".

People around the world are suffering from #Covid19 outbreak, and that's reason enough why people should be more considerate and not use this as a prank or a joke. pic.twitter.com/DvF5A1WOv6