Cum a supravieţuit o femeie de 52 de ani timp 12 zile în sălbăticia australiană

Vorbind cu jurnaliştii australieni, femeia a povestit că au rămas trei zile în preajma maşinii şi au încercat s-o elibereze din albia râului. „Am încercat de multe ori să ieşim de acolo, dar pur şi simplu nu am putut, râul era prea mare”, a explicat ea. După ce şi-au terminat toate rezervele de apă, biscuiţi şi alte tipuri de hrană pe care le mai aveau în maşină, aceştia au avut norocul să găsească o oază, fierbând apa găsită înainte s-o consume.





Fără nicio şansă să scoată maşina din albie, cei trei au decis să o ia în direcţii diferite, celelalte două persoane plănuind să se îndrepte către autostradă. Femeia a decis să rămână la umbra maşinii, gândindu-se la câinele ei, despre care a considerat că nu va face faţă drumului lung.





Poliţia din regiunea nordică a Australiei a început o operaţiune de căutare a celor trei, iar elicopterele au reuşit s-o găsească pe femeie la 1,5 kilometri de maşină, după ce un localnic a anunţat poliţia că a identificat urme de roţi.





Tamra McBeath Riley a fost dusă la spital imediat, suferind deshidratare şi insolaţie. „Am crezut că prietenii mei au fost deja găsiţi. Sunt foarte îngrijorată de când am auzit că lucrurile nu stau aşa”, a mai spus femeia.





Poliţia continuă căutările, dar deocamdată doar cu ajutorul elicopterelor pentru că terenul din regiune permite doar cu greu operaţiuni de amploare la sol.

Totul a început după ce maşina în care se aflau Tamra McBeath Riley, în vârstă de 52, şi celelalte două persoane cu care plecase într-o scurtă călătorie a rămas blocată în albia unui râu. Cei trei s-au despărţit pentru a găsi ajutoare, dar doar femeia a fost găsită de autorităţi, Poliţia considerând că cele două persoane, dacă încă mai sunt în viaţă, sunt într-o stare accentuată de deshidratare.