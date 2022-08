Angajaţii unei bănci din Beirut, luaţi ostatici de un bărbat care a ameninţat că îşi dă foc pentru a-şi recupera banii VIDEO

Agenţia bancară a Federal Bank din apropierea arterei comerciale Hamra era joi, la începutul după-amiezii, înconjurată de un impozant cordon de securitate, relatează AFP, citată de Agerpres.

Bărbatul a intrat în sucursala băncii cu „puşcă de vânătoare şi cu materiale inflamabile şi i-a ameninţat pe angajaţi pentru ca aceştia să-i dea banii din cont”.

BREAKING: Video of hostage situation in #Lebanon at a major bank in downtown Beirut. An armed man is holding bank staff until they release his deposits, he says are $210,000: pic.twitter.com/xG9A9H3Yl8

O altă sursă a menţionat că agresorul „a stropit cu benzină, a închis uşa băncii şi îi ţine pe angajaţi ostatici”.

Potrivit agenţiei de ştiri libaneze NNA, bărbatul „a ameninţat că îşi va da foc şi că va ucide pe toată lumea, ţinând pistolul la capul directorului agenţiei”.

#Lebanon #Breaking an armed man with a shotgun is currently holding employees hostage at a local bank in Hamra, Beirut. He is demanding his money which has been stuck at the local bank, a situation that many Lebanese are suffering from.



pic.twitter.com/OhuY6txzFz