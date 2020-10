VIDEO Polonia neutralizează printr-o procedură fără precedent o bombă enormă din cel de-al Doilea Război Mondial

Lansat de un avion britanic în aprilie 1945, într-un raid vizând un crucişător german, enormul dispozitiv, de peste cinci tone, numit Tallboy şi capabil să provoace un mic cutremur, a fost localizat anul trecut, în timpul dragării căii de acces în portul Szczecin, în extremitatea de nord-vest a Poloniei.

”Este o premieră mondială. Nimeni nu a neutralizat niciodată un Tallboy atât de bine conservat, care zace pe fundul mării”, a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al flotilei Apărării de Coastă poloneze, staţionată la Swinoujscie, Grzegorz Lewandowski.

Aproximativ 750 de riverani din zona de securitate de 2,5 kilometri au fost îndemnaţi să-şi părăsească domiciliul ziua, pe timpul acestei operaţiuni de mare risc, care poate dura în total cinci zile, potrivit Marinei.

Pe timpul operaţiunii, circulaţia şi traficul maritim vor fi ”paralizate” în acest oraş portuar şi de frontieră cu 40.000 de locuitori, răspândit pe 44 de insule locuite sau sălbatice, anunţă, în apropiere de primărie, Jaroslaw Jaz, de la Departamentul pentru gestionarea crizelor.

”În primele două-trei zile au loc pregătiri. Scafandri noştri genişti trebuie să sape în jurul bombei scufundate în albia canalului, la 12 metri adâncime. Doar vârful este afară”, declară pentru AFP Lewandowski.

”Este foarte delicat. Dispozitivul nu trebuie mişcat, nu este permis niciun şoc. Cea mai mică vibraţie riscă de declanşeze explozia”, precizează el.

De grija vieţii geniştilor şi riveranilor, locuitorilor şi infrastructurilor din zonă, mai ales un pod care se află la doar 500 de metri distanţă, geniştii au exclus metoda tradiţională a detonării, cea mai frecventă, dar şi cea mai violentă.

”Zona de securitate în apă este stabilită la 16 kilometri” pentru această bombă de peste şase metri lungime, umplută cu 2,4 tone de exploziv, a cărui putere este echivalentă cu 3,5 tone de trinitrotoluen (TNT), precizează purtătorul de cuvânt.

Geniştii au optat să folosească procedeul ”deflagraţiei care constă, în mare, într-o combustie a încărcăturii explozive la o temperatură mai mare decât pragul detonării”, explică Lewandowski.

Odată instalat pe corpul bombei, un dispozitiv cu încărcătură ajustată, care se declanşează prin telecomandă, va străpunge carcasa bombei şi va declanşa combustia.

Scafandri genişti de la Swinoujscie aplică în mod regulat această metodă de cinci ani unor bombe cu putere mai mică, găsite în jurul canalului, locul unor bombardamente masive în al Doilea Război Mondial.

