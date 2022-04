VIDEO Luptătorii subterani ai Ucrainei. Tunelurile şi tranşeele folosite pe scară largă în războaiele de altă dată, reabilitate în bătăliile din secolul XXI

Confruntat cu perspectiva trimiterii trupelor ruse în luptă subterană, Vladimir Putin s-a opus. „Nu este nevoie să cobori în aceste catacombe şi să te târăşti în subteran”, i-a spus el ministrului apărării, Serghie Şoigu, pe 21 aprilie 2022 , ordonându-i să anuleze un asalt planificat asupta unei fabrici siderurgice în oraşul-port ucrainean asediat Mariupol.

În timp ce planul de rezervă al lui Putin – de a forma un cordon în jurul forţelor ucrainene şi a aştepta – nu este mai puţin brutal, ezitarea lui Putin de a-şi trimite forţele într-o reţea extinsă de tunelurilor indică un adevăr al războiului: tunelurile pot fi un instrument eficient pentru a rezista unui agresor.

De la începutul războiului în februarie, au apărut rapoarte despre apărătorii ucraineni care folosesc reţele de tuneluri subterane pentru a se opune invadatorilor ruşi să preia controlul asupra marilor oraşe, precum şi pentru a oferi un adăpost pentru civili .

Există o întreagă istorie în spatele utilizării tunelurilor ca tactică atât defensivă, cât şi ofensivă . Astfel de reţele permit unităţilor mici să se mişte nedetectate de senzorii aerieni şi să apară în locaţii neaşteptate pentru a lansa atacuri surpriză şi apoi, în esenţă, să dispară. Pentru un invadator care nu deţine o hartă amănunţită a pasajelor subterane, acest lucru poate prezenta un scenariu de coşmar, care duce la pierderi masive de personal, scăderea moralului şi incapacitatea de a finaliza cucerirea obiectivului urban - toţi factori care ar fi putut lua în considerare decizia de a nu trimite trupe în subteran la Mariupol.

O istorie a tunelurilor militare

Folosirea tunelurilor şi a camerelor subterane în perioadele de conflict nu este o noutate.

Utilizarea tunelurilor a fost un aspect comun al războiului de milenii . Soldaţii au folosit tunelurile încă din antichitate ca mijloc de a slăbi poziţii altfel bine fortificate. Inginerii au construit pasaje lungi sub pereţi sau alte obstacole. Prăbuşirea tunelului a slăbit fortificaţia. Un atac efectuat imediat după breşă ar putea duce la un asalt de succes a poziţiei apărate.

Unul dintre cele mai vechi exemple ale acestei tehnici este reprezentat pe sculpturile asiriene vechi de mii de ani. În timp ce unii atacatori urcă pe scări pentru a asalta zidurile unui oraş egiptean, alţii pot fi văzuţi săpând la fundaţiile zidurilor.

Armatele romane s-au bazat în mare măsură pe tehnici de inginerie sofisticate, cum ar fi punerea arcadelor în tunelurile pe care le-au construit în timpul asediilor. Apărătorii romani au perfecţionat şi arta de a săpa contratuneluri pentru a le intercepta pe cele folosite de atacatori înainte ca aceştia să prezinte o ameninţare.

Succesul tunelurilor sub fortificaţii i-a determinat pe inginerii europeni din Evul Mediu să conceapă modalităţi de a contracara tactica. Au construit castele pe fundaţii din piatră, făcând orice încercare de a săpa sub ele mult grea şi au înconjurat ziduri cu şanţuri , astfel încât tunelurile trebuiau să fie mult mai adânci.

Apariţia prafului de puşcă

Deşi tunelul a rămas un aspect important al asediilor prin secolul al XIII-lea, acesta a fost în cele din urmă înlocuit cu introducerea artileriei cu praf de puşcă - care s-a dovedit o modalitate mai eficientă de a sparge fortificaţiile.

Cu toate acestea, până la mijlocul secolului al XIX-lea, progresele în minerit şi construcţia de tuneluri au condus la o reapariţie a abordărilor subterane ale războiului.

În timpul războiului Crimeii din anii 1850, atacatorii britanici şi francezi au încercat să facă tuneluri sub fortificaţiile ruseşti în bătălia de la Sevastopol . Zece ani mai târziu, Ulysses S. Grant a autorizat o încercare de tunel sub apărarea Confederaţiei la asediul Petersburgului, Virginia. În ambele cazuri, depozite mari de praf de puşcă au fost plasate în camere create prin tuneluri sub poziţii cheie şi detonate în coordonare cu un asalt al infanteriei.

Tunelurile în epoca puterii aeriene

Pe măsură ce războiul se bazează tot mai mult pe aviaţie în secolul al XX-lea, strategii militari s-au orientat din nou către tuneluri – nedetectabile din cer şi protejate de căderea bombelor.

În Primul Război Mondial, tunelul a fost încercat ca mijloc de a lansa atacuri surpriză pe Frontul de Vest, ocolind eventual sistemul de tranşee al celeilalte părţi şi rămânând nedetectaţi din aer. În special, localitatea Ypres din Belgia devastată de război a fost locul a sute de tuneluri săpate de mineri britanici şi germani, iar poveştile îngrozitoare ale luptelor sub pământ oferă una dintre cele mai terifiante mărturii ale acelui război îngrozitor.

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, trupele japoneze din zonele ocupate din Pacific au construit reţele extinse de tuneluri pentru a-şi face forţele practic imune la atacurile aeriene şi bombardamentele navale din partea forţelor aliate. În timpul atacurilor amfibii în locuri precum Filipine şi Iwo Jima , forţele americane şi aliate au fost nevoite să se confrunte cu o serie de reţele de tuneluri japoneze. În cele din urmă, au recurs la utilizarea explozibililor puternici pentru a prăbuşi intrările tunelurilor, prinzând în interior mii de trupe japoneze.

Reţelele de tuneluri Viet Cong

Reţelele de tuneluri Viet Cong , în special în vecinătatea Saigonului, au fost o parte esenţială a strategiei lor de gherilă şi rămân o oprire turistică populară astăzi. Unele dintre tuneluri erau suficient de mari pentru a găzdui spitale şi barăci şi suficient de puternice pentru a rezista la orice bombardament nuclear.

Tunelurile nu numai că au protejat luptătorii vietnamezi de puterea aeriană copleşitoare americană, ci au facilitat şi atacurile tip loveşte şi fugi. „ Şobolani de tunel ” specializaţi , soldaţi americani care s-au aventurat în tuneluri înarmaţi doar cu un cuţit şi un pistol, au devenit adepţi în a naviga prin reţelele de tuneluri. Dar ei nu au putut fi instruiţi în număr suficient pentru a anula valoarea sistemelor de tuneluri.

Tuneluri pentru terorism

În secolul XXI, tunelurile au fost folosite pentru a facilita activităţile organizaţiilor teroriste. În timpul invaziei din Afganistan condusă de americani, agenţii militari au descoperit curând că Al-Qaida a fortificat o serie de reţele de tuneluri care leagă peşterile naturale din regiunea Tora Bora .

Nu numai că au ascuns mişcarea trupelor şi a proviziilor, ci s-au dovedit impermeabile la aproape toate armele din arsenalul coaliţiei conduse de SUA. Complexele au inclus sisteme de filtrare a aerului pentru a preveni contaminarea chimică, precum şi depozite masive şi echipamente de comunicaţii sofisticate, permiţând conducerii Al-Qaida să menţină controlul asupra adepţilor lor.

Iar activitatea de tunel în Gaza şi în jurul său continuă să ofere Hamas un instrument de a aduce luptători pe teritoriul israelian , permiţând în acelaşi timp palestinienilor să ocolească blocada israeliană a graniţelor Gazei.

Tunelurile sovietice şi Ucraina

Multe dintre tunelurile utilizate astăzi în eforturile ucrainene de a apăra ţara au fost construite în epoca Războiului Rece, când Statele Unite se implicau în mod obişnuit în survolările teritoriului sovietic.

Pentru a contracara avantajul aerian şi din satelit semnificativ deţinut de Statele Unite şi NATO , armata sovietică a săpat pasaje subterane sub marile centre urbane, cu populaţie numeroasă.

Aeste sisteme subterane oferă un anumit adăpost populaţiei civile în cazul unui atac nuclear şi permit mişcarea forţelor militare neobservate de ochii sateliţilor, scrie The Conversation.

Aceste tuneluri servesc pentru a conecta o mare parte din infrastructura industrială din Mariupol – şi au devenit un atu major pentru forţele ucrainene depăşite numeric.

Alte oraşe ucrainene cu tuneluri subterane

Alte oraşe ucrainene au sisteme similare, unele datând de secole. De exemplu, Odesa, un alt port cheie la Marea Neagră, are o reţea de catacombe care se întinde pe 2.500 de kilometri. A început ca parte a unui efort de exploatare a calcarului – şi până în prezent, nu există o hartă documentată a întregii întinderi a tunelurilor.

În cazul unui asalt rusesc asupra Odesei, cunoaşterea locală a pasajelor subterane s-ar putea dovedi a fi un atu extrem de valoros pentru apărători. Faptul că au fost identificate mai mult de 1.000 de intrări în catacombe ar trebui să le ofere cu siguranţă atacatorilor ruşi o pauză înainte de a începe orice atac asupra oraşului – la fel cum tunelurile de sub o oţelărie din Mariupol l-au forţat pe Putin să regândească planurile de a asalta instalaţia.