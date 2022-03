Un ucrainean munceşte câte 20 de ore pe zi pentru a coace mii de pâini pe care le livrează apoi oamenilor din Herson, oraş invadat de ruşi

În timp ce ucrainenii din toată ţara adunau sticle pentru cocktail-uri Molotov şi se înarmau ca să lupte împotriva ruşilor, Pavlo Servetnyk, în vârstă de 28 de ani, s-a îndreptat spre bucătărie. Iar în ultimele două săptămâni el abia mai reuşeşte să doarmă câteva ore pe noapte, conform CNN.

Herson a fost primul oraş important care a căzut de la începutul războiului din Ucraina. Uniţi împotriva unui inamic comun, ucrainenii găsesc modalităţi de a rezista - fără ca măcar să aibă o armă în mână.

"Toate părţile corpului mă dor - mă dor încheieturile şi nu pot deschide o uşă. Este greu", a declarat Servetnyk, care petrece ore întregi pentru a frământa, coace şi livra pâine ucrainenilor.

Înainte de război, Servetnyk a fost un bucătar de succes - a câştigat concursul MasterChef ucrainean în 2019 şi a condus o pizzerie în Herson. Dar pe 24 februarie, când ruşii au invadat Ucraina - şi viaţa lui s-a schimbat.

„Nu mai era pâine, a fost un colaps”, spune Servetnyk.

În timp ce ruşii îi bombardau ţara, Servetnyk s-au dus cu maşina la casa părinţilor săi într-un sat de la periferia Hersonului, disperaţi să fugă din Ucraina.

„Urcă-te în maşină, vom merge undeva”, le-a spus el. Părinţii lui au râs.

"Unde am scăpa? Cine ne aşteaptă acolo?" îşi aminteşte că au spus.

„Ruşii vin în curând, ne vor spune că aceasta este Rusia şi noi ne vom continua viaţa”.

Aşa că Servetnyk a decis să rămână şi să reziste.

Mulţi dintre brutarii lui Herson fie fugiseră, fie se ascunseseră, aşa că Servetynyk şi-a transformat pizzeria într-o brutărie şi a început să facă mii de pâini.

„Nu am scăpat, nu am plecat, ci mai degrabă am început să salvăm oameni cât de bine am putut”, spune el.

Acum, Servetynyk începe fiecare zi în zori, încărcându-şi camiona cu pâine coaptă fie la restaurantul său, fie la brutăria industrială. Cea mai mare parte este livrată gratuit orfelinatelor şi persoanelor în vârstă de la periferia oraşului. Apoi se întoarce să coacă pâine de la prânz până târziu în noapte.

Fiecare drum pe care îl face Servetnyk pentru a livra pâine reprezintă un risc, spune el, dar fără livrările sale, oamenii ar îndura foame. El estimează că mai are doar pentru aproximativ două săptămâni ingrediente pentru pâine - şi nu ştie ce se va întâmpla după aceea.

Reţeta lui de „pâine de victorie” este făcută simplu, din făină, drojdie, apă şi sare.

Potrivit sursei citate, Servetnyk este totuşi sprijinit de donatorii din întreaga lume, care îi ajută pe echipa să acopere o parte din cheltuieli precum cele pentru combustibil. Pâinea lui Servetnyk a devenit un colac de salvare pentru oamenii din Herson.

Foto: CNN