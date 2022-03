Un futurolog român exclude riscul unui război mondial. „Marea Maşină de Război Rusă nu e ceea ce se credea”

Ciprian Stănescu este printre puţinii futurologi români, în condiţiile în care în Occident au fost fondate, în ultimele decenii, institute dedicate futurologiei, altfel spus ştiinţei care se ocupă cu studiul, explorarea şi cercetarea viitorului. Futurologia utilizează, printre altele, matematica, statistica, dar şi analize de probabilităţi şi analiza efectelor în încercarea de a anticipa ceea ce urmează. „Fac parte dintr-o categorie de futurologi mai degrabă axată pe analize de probabilităţi şi analiză a efectelor. Folosim instrumente de statistică, matematică, probabilistică, dar şi grupuri de experţi din domenii diferite care pot ajunge împreună la o concluzie incluzivă”, sintetizează Stănescu.

Aşa cum era firesc, futurologii acordă o atenţie specială războiului din Ucraina, în încercarea de a anticipa când şi în ce fel se vor încheia confruntările, dar şi ce va urma după încheierea păcii. Aici, Ciprian Stănescu are şi un alt avantaj. El are background important, iar faptul că are un masterat în Ştiinţe Politice îl ajută într-o astfel de analiză.

Exclus un nou război mondial

În opinia sa, există mai multe scenarii de viitor, dar probabil cel mai plauzibil ar fi cel în care ne îndreptăm spre finalul războiului. „Într-o mare măsură, Ucraina a câştigat deja - dacă nu războiul armelor, cu siguranţă pe cel al adevărului. Această ţară tocmai a intrat în mentalul colectiv al tuturor ca luptătoare pentru libertate. Cel mai probabil, spre finalul lunii aprilie, după mai multe runde de negociere post-nivelarea altor oraşe din Ucraina de către ruşi, fiecare va obţine mai puţin decât ar fi vrut. Rusia ar putea obţine mici victorii legate de regiunile separatiste pe care le va vinde ca mari victorii, iar Ucraina ar putea scăpa de presiunea militară şi umanitară, chiar dacă ar pierde din teritoriile sale. În acelaşi timp, Zelenski şi guvernul său nu sunt pregătiţi să lase nimic din mână, mai ales pe acest fond de aparentă victorie”, consideră Stănescu.

În opinia sa, riscul de a avea un al Treilea Război Mondial nu mai e acum de luat în calcul. Discuţia ar fi fost cu totul alta chiar în primele zile ale conflictului. „Cred că acest risc a existat acum ceva timp, la începutul acestui război. Rusia a pierdut deja acest război mondial pentru că a demonstrat că Marea Maşină de Război Rusă nu este ceea ce se prefigura. Corupţie, pregătire slabă, erori grave de calcul - aceasta nu este o armată care să poată lupta într-un război mondial şi să aibă şanse de câştig. Ce are însă Federaţia Rusă şi va putea întotdeauna să folosească drept arsenal de negociere sunt armele nucleare”, adaugă Ciprian Stănescu.

Cum va arăta lumea post-război

La finalul războiului, am putea avea o cu totul altă Europă. Însă indiferent de deznodământ, există un element esenţial. „Cred că în primul rând asistăm la renaşterea unui mare popor european şi la recunoaşterea Europei pentru puterea, rezilienţa şi tenacitatea ucrainienilor. Europa se afla oricum într-o transformare puternică post-Merkel, post-Brexit şi, într-o oarecare măsură, post-COVID. La acestea adăugăm o agendă semnificativă de transformare a economiei într-una verde, digitală şi sustenabilă. Dacă ne-am uita din 2050 la aceşti ani 20, am putea vedea începutul unor curente importante în rândul cetăţenilor: comportamente caracterizate de sustenabilitate şi solidaritate. În acelaşi timp, Europa viitorului e strâns legată de capacitatea noastră de solidificare a democraţiei şi de eficienţa armelor împotriva dezinformării. Lumea cred că va arăta altfel post-Ucraina pentru că este probabil una din primele ocazii în care «vestul» a acţionat la unison şi rezultatul ar putea fi mai multă coordonare pe mai multe tipuri de politici socio-economice”, mai spune el.

Futurologul este ceva mai puţin optimist atunci când vine vorba despre viitorul României. Incapacitatea politicienilor şi a tuturor partidelor din România lasă loc pentru puţine speranţe. „Cred că marile provocări ale României pot să îşi găsească rezolvarea doar prin soluţii sistemice. Acestea pot să apară doar când sistemul public, civic şi privat lucrează împreună. Din acest punct de vedere, sunt mai degrabă pesimist când mă uit la viitorul României, ce pare prinsă în jocuri politice care nu ajută la o viziune comună pentru viitor. Transformările pe care mediul privat şi civic le aduc societăţii sunt cele în care am cea mai mare încredere. Vedem ce s-a întâmplat în ultimii doi ani: solidaritate, utilizarea tehnologiei pentru soluţii rapide, mai mult dialog şi respect între companii, ONG-uri şi cetăţeni etc. Cred că anul electoral 2024 va fi determinant pentru următorii 10-15 ani”, este concluzia lui Stănescu.

