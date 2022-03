Un bărbat a fost arestat după ce a intrat cu maşina în Ambasada Rusiei de la Dublin VIDEO

Din fericire, în urma incidentului nimeni nu fost rănit, informează BBC.

În imaginile care au ajuns pe reţelele de socializare se vede cum şoferul unui camion intră, intenţionat, cu viteză, în porţile instituţiei şi reuşeşte să le rupă.

Desmond Wisley has breached the gates of the Russian Embassy in #Dublin. He was overcome after seeing photos of the family killed in Irpin. pic.twitter.com/8SMbZIYxK0