UE cere tărilor membre să trimită urgent arme către Ucraina

Soldaţii din Ucraina se aşteaptă la întărirea ofensivei ruşilor în estul ţării şi au nevoie de arme. Joseph Borell, Înalt Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe şi Politică de Securitate, cere statelor membre să trimită către Kiev armele cerute de către preşedintele Zelenski. Şeful statului ucrainian se aşteaptă ca ruşii să atace sistematic în est. Prin urmare, şeful diplomaţiei europene a cerut ca decizia trimiterii de arme şi echipament să fie luată rapid, în câteva zile, nu săptămâni.

Armata ucrainiană a cerut tancuri, lansatoare de rachete, iar guvernele membre UE examinează cererile. Momentan, Marea Britanie a anunţat săptămâna trecută că va trimite o parte dintre armele cerute, inclusiv rachete antinavă.

Mariupolul rămâne fără muniţie

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski afirmă că ţara sa nu are armele necesare pentru a elibera oraşul port asediat Mariupol, care este aproape de a fi cucerit de forţele ruse. „Dacă am primi avioane şi suficiente vehicule blindate grele, artileria necesară, am putea să o facem“, a spus el într-un mesaj video transmis luni seară. „Sunt sigur că vom primi aproape tot ce avem nevoie. Însă nu doar că se pierde timp, dar se pierd şi vieţi ale ucrainenilor. Vieţi care nu se mai întorc“, a declarat Zelenski.

Separatiştii se luptă de săptămâni, cu sprijinul armatei ruse, să cucerească Mariupolul, care are o importanţă strategică datorită situării sale la Marea Azov.

Potrivit observatorilor militari occidentali, trupele ruse câştigă teren în războiul urban.

Comandatul forţelor armate ucrainene, Valeri Zalujni, a afirmat că legătura cu trupele are apără oraşul Mariupol de forţele ruse nu a fost afectată.

El a răspuns afirmaţiilor unor militari marini desfăşuraţi acolo conform cărora nu au mai fost contact cu conducerea armatei ucrainene de două săptămâni.

Arme chimice folosite la Mariupol?

Între timp, Batalionul Azov a transmis că forţele ruse au folosit arme chimice în Mariupol. O substanţă necunoscută a fost eliberată dintr-o dronă deasupra oraşului, a precizat luni seară pe Telegram acest batalion. Conform postului public de televiziune ucrainean, nu există deocamdată nicio confirmare din partea organismelor oficiale. Potrivit unor surse militare, posibilitatea ca Rusia să folosească arme chimice este „foarte mare“.

Conform Batalionului Azov, victimele aveau problemele respiratorii şi neurologice. Parlamentarul ucrainean Ivanna Klimpuş a indicat la rândul său că Rusia a folosit o „substanţă necunoscută“ la Mariupol, unde mai multe persoane ar suferi de insuficienţă respiratorie. „Foarte probabil arme chimice“, a adăugat ea pe Twitter. Şefa diplomaţiei britanice, Liz Truss, a transmis că Londra încearcă să verifice informaţiile despre eventuala utilizare a armelor chimice în Ucraina de către forţele ruse la Mariupol.

Slovacia ia în calcul să furnizeze şi avioane MiG-29 Ucrainei

Slovacia va lua în considerare să furnizeze avioane MiG-29 Ucrainei, dacă va putea avea un aranjament de securitate alternativ pentru protejarea spaţiului aerian propriu, a indicat luni prim-ministru Eduard Heger. Slovacia şi-a donat deja Ucrainei unicul său sistem de apărare antiaeriană S-300, de fabricaţie sovietică şi are în dotare 12 avioane MIG-29.

State occidentale au început să furnizeze tot mai multe arme, dar discuţii anterioare privind oferirea de avioane MiG-29 - de care mai dispun şi Polonia şi Bulgaria - au fost stopate pentru că s-a considerat că planurile sunt prea riscante şi pot spori tensiunile între Rusia şi NATO.

„După cum se comportă acum Federaţia Rusă, echipamentul de producţie sovietică devine foarte riscant. De aceea, întrebarea dumneavoastră este justificată şi este luată în considerare”, a spus Eduard Heger.

„Echipamentul post-sovietic nu este sustenabil fără componente din Rusia şi, în acest moment, nici nu le dorim pe acestea”, a spus Heger. Slovacia aşteaptă primul lot de avioane americane F-16 în 2024, dintr-un total de 18 a căror achiziţie a fost convenită în 2018.