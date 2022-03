Teatrul Dramatic din Mariupol, refugiu pentru mii de ucraineni, bombardat de ruşi: Este încă imposibil de estimat amploarea acestui act oribil şi inuman

Pe 16 martie, trupele ruse au distrus intenţionat Teatrul Dramatic din centrul oraşului Mariupol, care a servit drept refugiu pentru mii de cetăţeni. O bombă a fost aruncată asupra clădirii.

Este încă imposibil de estimat amploarea acestui act oribil şi inuman, deoarece ruşii continuă să bombardeze zonele rezidenţiale, informează canalul Telegram al Primăriei Mariupol.

„Se ştie că bombardamentul a distrus partea centrală a Teatrului Dramatic şi a distrus intrarea în adăpostul antibombe al clădirii. Informaţiile despre victime sunt în curs de clarificare. Este imposibil de găsit cuvinte care să descrie nivelul de cruzime şi cinism al ocupanţilor ruşi "Femeile, copiii şi bătrânii rămân în vizorul inamicului. Sunt civili complet neînarmaţi. Este evident că singurul scop al armatei ruse este genocidul poporului ucrainean", se arată în comunicatul primăriei.

Viceprimarul oraşului-port Mariupol, Serhi Orlov, a declarat pentru că în clădire se aflau între 1.000 şi 1.200 de oameni. Numărul victimelor este încă necunoscut, a precizat el. Informaţia a fost confirmată şi de ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, care a spus că sute de civili se adăposteau în clădire.

‼️This is all that remains of the Drama Theater in #Mariupol



According to local media, up to 1,000 people could have been inside the building. All of them are now under the rubble of the building. The exact number of casualties is still unknown. pic.twitter.com/4L3D8lt39E