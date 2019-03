Sarkozy propune un plan pentru migraţie şi îl mângâie pe creştet pe Orban: „Tu ai făcut ceea ce eu nu am fost capabil să fac“

„Ungaria este ţara tatălui meu. Este o ţară mare. O ţară care este plină de istorie. Este un popor mare. Un popor curajos, care a îndrăznit să se ridice singur - Fidesz-ul era în fruntea acestei mişcări - împotriva dictaturii comuniste şi contra totalitarismului“, a pledat Nicolas Sarkozy la tribuna unui colocviu pe tema migraţiei, în prezenţa lui Viktor Orban.

„Ungaria este profund europeană prin istoria sa, cultura sa şi valorile sale. Iar Ungaria este o mare ţară democratică“, a apreciat fostul şef de stat francez.

„Iar, Viktor, cineva capabil să câştige alegerile de trei ori la rând, într-o perioadă atât de instabilă şi dificilă, pentru mine asta impune respect. Tu ai făcut ceea ce eu nu am fost capabil să fac. Poate că asta ţi se reproşează, că ai câştigat. Însă mie îmi place să am prieteni care câştigă. Eu nu vreau să am prieteni care pierd“, a adăugat el.

Sarkozy îşi exprimă această susţinere într-un moment important pentru Viktor Orban şi partidul său, Fidesz.

Dreapta europeană (PPE) a suspendat partidul ungar pe o perioadă nedeterminată, după ce a fost afectată luni de zile de dsensiuni pe tema cazului lui Orban, al campaniilor sale antieuropene şi unor aspecte ale politicii sale considerate atingeri la adresa libertăţilor publice.

„Pentru mine, la baza Europei se află două lucruri importante: mai întâi unitatea. Fără unitate, Europa nu există“, a spus Sarkozy. „Şi există un al doilea lucru - poate că asta va crea dezbatere aici - este compromisul. Pentru că, fără compromis, Europa nu funcţionează. Diferenţele noastre ne obligă“, a mai spus el.

Cu două luni înaintea alegerilor europene, Sarkozy a evocat trei priorităţi, în frunte cu „un plan gigantic de dezvoltare al Africii“. El a pledat, în al doilea rând, în favoarea unei armonizări europene a „alocaţiilor aplicabile străinilor“, iar în al treilea rând în favoarea „unui Guvern politic care să gestioneze politica imigraţiei europene“, „constituit din miniştri de Interne care să aleagă din rândul lor un preşedinte“.

Nicolas Sarkozy a adăugat, după ce şi-a reitarat opoziţia faţă de aderarea Turciei la UE, că „nu are acelaşi discurs pentru Balcani, care sunt în Europa. Şi mi se pare foarte dificil, în viitor, să ai câteva ţări din Balcani în Europa, iar pe altele nu“.

În Franţa, Partidul Les Républicains se opune oricărei noi extinderi europene.

