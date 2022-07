Război în Ucraina. Sistemele antitanc Javelin lovesc cu succes ţinte ruseşti VIDEO

Într-un videoclip postat duminică pe Twitter de agenţia de presă Truha se vede cum un soldat ucrainean aflat pe un deal ţinteşte un vehicul blindat rusesc şi lansează o rachetă Javelin.

Cadrul se mută apoi şi surprinde momentul în care racheta loveşte ţinta şi aceasta este cuprinsă de flăcări.

Destroying an enemy armored personnel carrier with a Javelin. pic.twitter.com/Hy8Uz1MljO

Într-un alt videoclip postat joi pe Twitter de BlueSauron, este surpins un alt militar ucrainean, de pe frontul de sud, în timp ce trage cu o rachetă FGM-148 Javelin din balconul unei case spre o altă locuinţă aflată în depărtare. După lansarea rachetei, el se ridică de jos pentru a vedea cum racheta sa loveşte ţinta.

Ukrainian serviceman firing with FGM-148 Javelin from a balcony, somewhere at the southern front #Ukraine #Russia pic.twitter.com/26ZkzyCoHK